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Саудовская Аравия
15 мая 2025, 22:18 | Обновлено 15 мая 2025, 22:19
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2

Стала известна оценка Бущана за матч с Аль-Риядом

Украинский голкипер провел на поле весь матч

15 мая 2025, 22:18 | Обновлено 15 мая 2025, 22:19
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2
Стала известна оценка Бущана за матч с Аль-Риядом
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

В четвер, 15 мая, состоялся матч 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Риядом» и «Аль-Шабабом».

Встречу принимал стадион имени принца Фейсал ибн Фахда. Стартовый свисток прозвучал в 19:05 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости добыли победу со счетом 3:1.

Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на поле весь матч, пропустил 1 гол с пенальти и совершил 1 сейв. Статистический портал SofaScore оценил его игру в 6.5 баллов.

Лучшим игроком матча был признан хавбек гостей Кристиан Гуанка, на счету которого 1 гол и оценка 7.8.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Шабаб» с Бущаном одолел «Аль-Рияд».

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Аль-Шабаб с Бущаном одолел Аль-Рияд
Аль-Шабаб Георгий Бущан чемпионат Саудовской Аравии по футболу Кристиан Гуанка Аль-Рияд оценки SofaScore
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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apepa
Нещерет отбил бы пенальти
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Bohum
Що сказати,оцінка найгірший,менше немає ні в кого з усіх 22 х.
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0
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