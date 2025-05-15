Стала известна оценка Бущана за матч с Аль-Риядом
Украинский голкипер провел на поле весь матч
В четвер, 15 мая, состоялся матч 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Риядом» и «Аль-Шабабом».
Встречу принимал стадион имени принца Фейсал ибн Фахда. Стартовый свисток прозвучал в 19:05 по Киеву.
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Гости добыли победу со счетом 3:1.
Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на поле весь матч, пропустил 1 гол с пенальти и совершил 1 сейв. Статистический портал SofaScore оценил его игру в 6.5 баллов.
Лучшим игроком матча был признан хавбек гостей Кристиан Гуанка, на счету которого 1 гол и оценка 7.8.
Ранее сообщалось о том, что «Аль-Шабаб» с Бущаном одолел «Аль-Рияд».
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