Аль-Шабаб с Бущаном одолел Аль-Рияд
Украинский голкипер пропустил 1 мяч и совершил 1 сейв
В четвер, 15 мая, состоялся матч 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Риядом» и «Аль-Шабабом».
Встречу принимал стадион имени принца Фейсал ибн Фахда. Стартовый свисток прозвучал в 19:05 по Киеву.
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Гости добыли победу со счетом 3:1 благодаря голам Харуна Камара, Мусаба Аль-Джувайра и Кристиана Гуанка.
Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на поле весь матч, пропустил 1 гол с пенальти.
«Аль-Рияд» с 38 баллами остался 9-м. «Аль-Шабаб» с 57 очками остался 6-м.
Чемпионат Саудовской Аравии. 32-й тур
Аль-Рияд – Аль-Шабаб – 1:3
Голы: Менса, 29 (пенальти) – Джувайр, 15, Камара, 44, Гуанка, 90+2
Фото матча:
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