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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Рияд
15.05.2025 19:05 – FT 1 : 3
Аль-Шабаб Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
15 мая 2025, 21:08 | Обновлено 15 мая 2025, 21:52
757
1

Аль-Шабаб с Бущаном одолел Аль-Рияд

Украинский голкипер пропустил 1 мяч и совершил 1 сейв

15 мая 2025, 21:08 | Обновлено 15 мая 2025, 21:52
757
1
Аль-Шабаб с Бущаном одолел Аль-Рияд
ФК Аль-Шабаб.

В четвер, 15 мая, состоялся матч 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Риядом» и «Аль-Шабабом».

Встречу принимал стадион имени принца Фейсал ибн Фахда. Стартовый свисток прозвучал в 19:05 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости добыли победу со счетом 3:1 благодаря голам Харуна Камара, Мусаба Аль-Джувайра и Кристиана Гуанка.

Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на поле весь матч, пропустил 1 гол с пенальти.

«Аль-Рияд» с 38 баллами остался 9-м. «Аль-Шабаб» с 57 очками остался 6-м.

Чемпионат Саудовской Аравии. 32-й тур

Аль-Рияд – Аль-Шабаб – 1:3

Голы: Менса, 29 (пенальти) – Джувайр, 15, Камара, 44, Гуанка, 90+2

Фото матча:

ФК Аль-Шабаб.
ФК Аль-Шабаб.
ФК Аль-Шабаб.
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Аль-Шабаб Георгий Бущан чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Рияд Кристиан Гуанка
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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Vbolivalnyk-Peter
Ніфіга собі Бущан - рулить - грає на Чемпіонаті Світу (правда це походу тільки на думку sport ua).... "...Чемпіонат Світу 32-й Тур"....
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