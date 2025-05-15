Аль-Шабаб с Бущаном одолел Аль-Рияд

В четвер, 15 мая, состоялся матч 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Риядом» и «Аль-Шабабом».

Встречу принимал стадион имени принца Фейсал ибн Фахда. Стартовый свисток прозвучал в 19:05 по Киеву.

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Гости добыли победу со счетом 3:1 благодаря голам Харуна Камара, Мусаба Аль-Джувайра и Кристиана Гуанка.

Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на поле весь матч, пропустил 1 гол с пенальти.

«Аль-Рияд» с 38 баллами остался 9-м. «Аль-Шабаб» с 57 очками остался 6-м.

Чемпионат Саудовской Аравии. 32-й тур

Аль-Рияд – Аль-Шабаб – 1:3

Голы: Менса, 29 (пенальти) – Джувайр, 15, Камара, 44, Гуанка, 90+2

Фото матча:

ФК Аль-Шабаб.

ФК Аль-Шабаб.