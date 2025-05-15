Председатель WTA Стив Саймон собирается уйти в отставку
Саймон сообщил Совету WTA о своем запланированном завершении карьеры
Председатель WTA Стив Саймон сообщил Совету директоров WTA о своем намерении уйти в отставку после десяти лет работы в WTA и покинет свой пост в декабре этого года.
Саймон впервые сообщил Совету WTA о своем запланированном завершении карьеры прошлой осенью.
Чтобы обеспечить плавный переход, Совет директоров начнет комплексный процесс отбора на должность председателя при поддержке глобальной компании по подбору руководителей высшего звена Elevate Talent.
В апреле 2025 года стало известно, что Леся Цуренко подала судебный иск, в котором ответчиками названы WTA и Стив Саймон. Украинская теннисистка обвиняет организацию в нарушении контракта, халатности, ненадлежащем надзоре и управлении, а также в нанесении эмоционального вреда по неосторожности.
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