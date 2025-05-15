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WTA
15 мая 2025, 20:30 | Обновлено 15 мая 2025, 20:33
273
0

Председатель WTA Стив Саймон собирается уйти в отставку

Саймон сообщил Совету WTA о своем запланированном завершении карьеры

15 мая 2025, 20:30 | Обновлено 15 мая 2025, 20:33
273
0
Председатель WTA Стив Саймон собирается уйти в отставку
Getty Images/Global Images Ukraine. Стив Саймон

Председатель WTA Стив Саймон сообщил Совету директоров WTA о своем намерении уйти в отставку после десяти лет работы в WTA и покинет свой пост в декабре этого года.

Саймон впервые сообщил Совету WTA о своем запланированном завершении карьеры прошлой осенью.

Чтобы обеспечить плавный переход, Совет директоров начнет комплексный процесс отбора на должность председателя при поддержке глобальной компании по подбору руководителей высшего звена Elevate Talent.

В апреле 2025 года стало известно, что Леся Цуренко подала судебный иск, в котором ответчиками названы WTA и Стив Саймон. Украинская теннисистка обвиняет организацию в нарушении контракта, халатности, ненадлежащем надзоре и управлении, а также в нанесении эмоционального вреда по неосторожности.

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WTA Стив Саймон
Вячеслав Кулаковский Источник: WTA
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