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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Жорди Альба продлил контракт с Интер Майами
Major League Soccer
15 мая 2025, 19:49 |
145
0

ОФИЦИАЛЬНО. Жорди Альба продлил контракт с Интер Майами

Соглашение действует до конца сезона МЛС 2027

15 мая 2025, 19:49 |
145
0
ОФИЦИАЛЬНО. Жорди Альба продлил контракт с Интер Майами
ФК Интер Майами. Жорди Альба

Испанский фулбек «Интер Майами» Жорди Альба продлил свое соглашение с клубом до 2027 года, сообщают социальные сети клуба.

36-летний футболист продлил контракт до конца сезона МЛС 2027 года.

«Я рад продлить контракт, потому что у меня есть желание продолжать соревноваться, и из-за того, как я себя чувствую в клубе, с той любовью, которую я получаю от болельщиков на каждом матче. Мне было очень комфортно в клубе эти два года, и я чувствую, что все болельщики меня очень любят», — сказал Альба. «У нас есть это желание продолжать соревноваться, продолжать побеждать и, надеюсь, выиграть как можно больше титулов», – сказал Альба.

Жорди Альба присоединился к «Интер Майами» в 2023 году, провел 68 матчей, забил 8 голов и отдал 20 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Интер Майами» вырвал ничью в матче МЛС.

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Жорди Альба Major League Soccer (MLS) Интер Майами продление контракта
Даниил Кирияка Источник: ФК Интер Майами
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