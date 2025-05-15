ОФИЦИАЛЬНО. Жорди Альба продлил контракт с Интер Майами

Испанский фулбек «Интер Майами» Жорди Альба продлил свое соглашение с клубом до 2027 года, сообщают социальные сети клуба.

36-летний футболист продлил контракт до конца сезона МЛС 2027 года.

«Я рад продлить контракт, потому что у меня есть желание продолжать соревноваться, и из-за того, как я себя чувствую в клубе, с той любовью, которую я получаю от болельщиков на каждом матче. Мне было очень комфортно в клубе эти два года, и я чувствую, что все болельщики меня очень любят», — сказал Альба. «У нас есть это желание продолжать соревноваться, продолжать побеждать и, надеюсь, выиграть как можно больше титулов», – сказал Альба.

Жорди Альба присоединился к «Интер Майами» в 2023 году, провел 68 матчей, забил 8 голов и отдал 20 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Интер Майами» вырвал ничью в матче МЛС.