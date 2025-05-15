ЧЖЭН: Понадобилось время, чтобы перестать воспринимать Соболенко особенной

Олимпийская чемпионка 2024 года и восьмая ракетка мира Чжэн Циньвень прокомментировала победу над Ариной Соболенко в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме:

«Конечно, я очень счастлива. Все это время я пыталась ее обыграть. Иногда была совсем близко, но раньше мне это ни разу не удавалось. Сегодня мы впервые играли на грунте, и мне кажется, что на этом покрытии мне комфортнее - у меня есть хороший опыт игры на грунте.

Я добилась успеха сегодня, потому что была терпеливее. Я увидела: если заставлять ее играть больше, то у меня появляется преимущество. Очень довольна своим выступлением и тем, что сделала шаг вперед, чтобы победить первую ракетку мира.

Что стало ключом к победе? Прежде всего, я сказала себе: «Не дари ей легких очков». Я знала, что в затяжных розыгрышах – после четырех-пяти ударов - у меня появляется преимущество. На грунте я физически чувствую себя увереннее, и это дает мне преимущество.

Раньше, когда мы встречались, я легко отдавала ей стартовые геймы – 0:3, 0:2, 0:4. Сегодня, выходя на корт, я сказала себе: нужно удерживать свою подачу и не позволять матчу ускользнуть. Кажется, тактика сработала. Когда я полностью включаюсь в матч, мне становится ясно, куда нужно играть и как действовать.

Когда я только начинала профессиональную карьеру, я слишком уважительно относилась к Соболенко. Я видела ее, когда мне было 14-15 лет. Помню, как пришла посмотреть финал на China Open в 2017 году - тогда я была еще юниоркой. Отец сказал мне: «Вот Соболенко, тебе нужно учиться у нее форхенду, бэкхенду».

И мне понадобилось время, чтобы перестать воспринимать ее как кого-то особенного и начать воспринимать как обычную соперницу. Сегодня я справилась – осталась спокойной, вышла на корт, как на обычный матч, и сделала все, что нужно. Я очень счастлива, что победила».

Чжэн победила Соболенко со счетом 6:4, 6:3. 15 мая в полуфинале она сыграет против Коко Гауфф за выход в решающий поединок.