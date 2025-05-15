15 мая, на престижном турнире в Риме, свою полуфинальную встречу проведут Чжэн Циньвень (WTA 8) и Коко Гауфф (WTA 3).

Матч начнется в 21:30 по киевскому времени.

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Чжэн Циньвень

Китайская спортсменка в этом сезоне не впечатляла результатами, выход в полуфинал Рима, самое лучшее выступление, ведь до этого были четвертьфиналы Индиан Уэллс и Майами. В четвертьфинале теннисистка прошла первую ракетку мира Арину Соболенко – 6:4, 6:3, ранее Чжэн никогда не обыгрывала белорусскую «нейтралку», проиграв шесть матчей подряд.

Китаянка до сих пор не отдала ни сета в Риме, она начала с победы над Ольгой Данилович – 6:1, 6:4, потом обыграла Магдалену Френх – 6:2, 6:3. Далее удалось пройти Бьянку Андрееску – 7:5, 6:1. Чжэн успела провести на грунте 8 матчей в этом сезоне, из которых выиграла шесть.

Коко Гауфф

Звездная американка тоже не брала титулов в этом сезоне, хотя на последнем турнире в Мадриде ей удалось дойти до финала, где было поражение от уже упомянутой Арине Соболенко. Независимо от итогов этого турнира, Гауфф поднимется на одну строчку в рейтинге, поэтому станет второй ракеткой мира.

В Риме американка проиграла свой первый сет канадке из второй сотни Мбоко – 3:6, но потом выиграла две партии – 6:2, 6:1. Далее была победа над Магдой Линетт – 7:5, 6:3. В следующем круге Гауфф разгромила Эмму Радукану – 6:1, 6:2. Непросто было в четвертьфинале против «нейтралки» Мирры Андреевой, но американка смогла выиграть в двух сетах – 6:4, 7:6. Гауфф в этом сезоне провела на грунте 12 матчей, в которых сумела одержать 10 побед. Сейчас спортсменка близка ко второму финалу подряд.

Личные встречи

Соперницы играли между собой дважды, первая встреча состоялась в прошлом году, как раз в Риме, тогда Гауфф выиграла в двух сетах – 7:6, 6:1. Второй матч состоялся в финале Итогового турнира, тогда американка в сложнейшем матче выиграла 3:6, 6:4, 7:6.

Прогноз

В битве двух теннисисток из топ-10 американка большой фаворит, хотя Чжэн точно никто не страшен, после победы над лидером мирового рейтинга. Ожидаю сложного матча, на кону путевка в финал турнира.

Теннисистки должны выйти на корт с боевым настроем, такая встреча не должна завершиться быстро, перспективно выглядит ставка на тотал больше 20,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,76.

Прогноз Sport.ua Чжэн Циньвень Коко Гауфф Тотал больше 20.5 1.76 Сделать ставку

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