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WTA
15 мая 2025, 21:01 | Обновлено 15 мая 2025, 21:30
1307
1

Чжэн Циньвень – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме

Поединок 1/2 финала состоится 15 мая и начнется ориентировочно в 21:30 по Киеву

15 мая 2025, 21:01 | Обновлено 15 мая 2025, 21:30
1307
1
Чжэн Циньвень – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
WTA. Чжэн Циньвень и Коко Гауфф

15 мая, на престижном турнире в Риме, свою полуфинальную встречу проведут Чжэн Циньвень (WTA 8) и Коко Гауфф (WTA 3).

Матч начнется в 21:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Чжэн Циньвень

Китайская спортсменка в этом сезоне не впечатляла результатами, выход в полуфинал Рима, самое лучшее выступление, ведь до этого были четвертьфиналы Индиан Уэллс и Майами. В четвертьфинале теннисистка прошла первую ракетку мира Арину Соболенко – 6:4, 6:3, ранее Чжэн никогда не обыгрывала белорусскую «нейтралку», проиграв шесть матчей подряд.

Китаянка до сих пор не отдала ни сета в Риме, она начала с победы над Ольгой Данилович – 6:1, 6:4, потом обыграла Магдалену Френх – 6:2, 6:3. Далее удалось пройти Бьянку Андрееску – 7:5, 6:1. Чжэн успела провести на грунте 8 матчей в этом сезоне, из которых выиграла шесть.

Коко Гауфф

Звездная американка тоже не брала титулов в этом сезоне, хотя на последнем турнире в Мадриде ей удалось дойти до финала, где было поражение от уже упомянутой Арине Соболенко. Независимо от итогов этого турнира, Гауфф поднимется на одну строчку в рейтинге, поэтому станет второй ракеткой мира.

В Риме американка проиграла свой первый сет канадке из второй сотни Мбоко – 3:6, но потом выиграла две партии – 6:2, 6:1. Далее была победа над Магдой Линетт – 7:5, 6:3. В следующем круге Гауфф разгромила Эмму Радукану – 6:1, 6:2. Непросто было в четвертьфинале против «нейтралки» Мирры Андреевой, но американка смогла выиграть в двух сетах – 6:4, 7:6. Гауфф в этом сезоне провела на грунте 12 матчей, в которых сумела одержать 10 побед. Сейчас спортсменка близка ко второму финалу подряд.

Личные встречи

Соперницы играли между собой дважды, первая встреча состоялась в прошлом году, как раз в Риме, тогда Гауфф выиграла в двух сетах – 7:6, 6:1. Второй матч состоялся в финале Итогового турнира, тогда американка в сложнейшем матче выиграла 3:6, 6:4, 7:6.

Прогноз

В битве двух теннисисток из топ-10 американка большой фаворит, хотя Чжэн точно никто не страшен, после победы над лидером мирового рейтинга. Ожидаю сложного матча, на кону путевка в финал турнира.

Теннисистки должны выйти на корт с боевым настроем, такая встреча не должна завершиться быстро, перспективно выглядит ставка на тотал больше 20,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,76.

Прогноз Sport.ua
Чжэн Циньвень
15.05.2025 -
21:30
Коко Гауфф
Тотал больше 20.5 1.76 Сделать ставку

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Чжэн Циньвень Коко Гауфф WTA Рим прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Бітанга
Сіннер повісив бублик Рууду в першому і веде 5-1 в другому сеті. Думаю чекати на матч Коко залишилось недовго
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