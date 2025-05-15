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15 мая 2025, 19:10 |
1825
4

Воспитанник Динамо получил вызов в сборную Гонконга

Алексей Шлякотин играет в чемпионате Гонконга с 2016 года

15 мая 2025, 19:10 |
1825
4
Воспитанник Динамо получил вызов в сборную Гонконга
Instagram.com/tor.apparel

Украинский голкипер «Гонконг Рейнджерс» Алексей Шлякотин получил вызов в сборную Гонконга.

35-летний футболист зимой 2024 года получил гражданство Гонконга.

Дебютировать з команд Алексей сможет уже 30 мая в товарищеском матче с «Манчестер Юнайтед».

Шлякотин является воспитанником киевского «Динамо», но всю взрослую карьеру проводит за пределами Украины. Алексей даже успел провести 3 матча за сборную Украины U-17.

Ранее сообщалось о том, что воспитанник «Динамо» примет гражданство Гонконга.

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Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 4
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Burevestnik
намагався прочитати ієрогліфи, але не зміг:
фото погані, багато ієрогліфів не читаються...
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0
umnuy2
красава....экзотично,хотя Гонконг это как другая высшая цивилизация по сравнению с нами.Там всё очень круто.
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0
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apepa
кто это??
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-2
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