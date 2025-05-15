Воспитанник Динамо получил вызов в сборную Гонконга

Украинский голкипер «Гонконг Рейнджерс» Алексей Шлякотин получил вызов в сборную Гонконга.

35-летний футболист зимой 2024 года получил гражданство Гонконга.

Дебютировать з команд Алексей сможет уже 30 мая в товарищеском матче с «Манчестер Юнайтед».

Шлякотин является воспитанником киевского «Динамо», но всю взрослую карьеру проводит за пределами Украины. Алексей даже успел провести 3 матча за сборную Украины U-17.

Ранее сообщалось о том, что воспитанник «Динамо» примет гражданство Гонконга.