Другие новости15 мая 2025, 19:10 |
1825
4
Воспитанник Динамо получил вызов в сборную Гонконга
Алексей Шлякотин играет в чемпионате Гонконга с 2016 года
15 мая 2025, 19:10 |
1825
4
Украинский голкипер «Гонконг Рейнджерс» Алексей Шлякотин получил вызов в сборную Гонконга.
35-летний футболист зимой 2024 года получил гражданство Гонконга.
Дебютировать з команд Алексей сможет уже 30 мая в товарищеском матче с «Манчестер Юнайтед».
Шлякотин является воспитанником киевского «Динамо», но всю взрослую карьеру проводит за пределами Украины. Алексей даже успел провести 3 матча за сборную Украины U-17.
Ранее сообщалось о том, что воспитанник «Динамо» примет гражданство Гонконга.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 мая 2025, 22:23 3
Лондонцы могут купить на место Михаила Алехандро Гарначо
Хоккей | 15 мая 2025, 10:05 2
Стартует турнир в элитном дивизионе
Футбол | 15.05.2025, 13:00
Футбол | 15.05.2025, 07:43
Футбол | 15.05.2025, 19:12
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.05.2025, 19:35 6
Футбол
15.05.2025, 08:17 8
14.05.2025, 22:05 6
13.05.2025, 17:00 32
14.05.2025, 02:10 1
13.05.2025, 17:45 9
14.05.2025, 17:11 7
фото погані, багато ієрогліфів не читаються...