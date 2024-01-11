Хорошо вдали от дома. Воспитанник Динамо примет гражданство Гонконга

Украинский вратарь Алексей Шлякотин, который защищает цвета клуба «Самсейпоу», получил статус резидента в Гонконге.

Сообщается, что 34-летний бывший страж ворот различных команд структуры «Динамо» намерен оформить гражданство этой страны.

Футбольную карьеру Шлякотин начал в академии киевского «Динамо». Затем он играл в дубле «Черноморца», польском клуб «Сосновец» и некоторых других зарубежных клубов. С 2016 года Алексей выступает в чемпионате Гонконга.

В октябре 2023 года Шлякотин пополнял ряды «Самсейпоу», который в таблице чемпионата Гонконга сейчас занимает последнее место. В шести матчах этого сезона украинский голкипер пропустил 24 гола.