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11 января 2024, 13:22 | Обновлено 11 января 2024, 13:31
1117
4

Хорошо вдали от дома. Воспитанник Динамо примет гражданство Гонконга

Алексей Шлякотин готовится к смене статуса

11 января 2024, 13:22 | Обновлено 11 января 2024, 13:31
1117
4
Хорошо вдали от дома. Воспитанник Динамо примет гражданство Гонконга
Instagram.com/tor.apparel

Украинский вратарь Алексей Шлякотин, который защищает цвета клуба «Самсейпоу», получил статус резидента в Гонконге.

Сообщается, что 34-летний бывший страж ворот различных команд структуры «Динамо» намерен оформить гражданство этой страны.

Футбольную карьеру Шлякотин начал в академии киевского «Динамо». Затем он играл в дубле «Черноморца», польском клуб «Сосновец» и некоторых других зарубежных клубов. С 2016 года Алексей выступает в чемпионате Гонконга.

В октябре 2023 года Шлякотин пополнял ряды «Самсейпоу», который в таблице чемпионата Гонконга сейчас занимает последнее место. В шести матчах этого сезона украинский голкипер пропустил 24 гола.

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Алексей Шлякотин Динамо Киев
Источник Sportarena
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Комментарии 4
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Alexiy.Kriv
Чемпионат Гонконга- уже звучит усташающе, еще и последнее место🤔!
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0
potemkin78
6 матчей и 24 пропущенных? в Гонконге? КАК?
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0
apepa
Вратарь - дырка!
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0
олег инкогнито
Бо тут страшно.
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-1
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