Без Гвардиолы и Артеты. Стали известны претенденты на тренера сезона АПЛ

В Английской Премьер-лиге объявили номинантов на награду Barclays Manager of the Season.

Болельщики имеют возможность до понедельника, 19 мая, проголосовать за одного из пяти кандидатов.

В список вошли Томас Франк («Брентфорд»), Эдди Хау («Ньюкасл»), Нуну Эспириту Сантуш («Ноттингем Форест»), Витор Перейра («Вулверхэмптон») и Арне Слот («Ливерпуль»).

В списке нет тренеров «Арсенала» и «Манчестер Сити».

Тренер «Вулверхэмптона» – единственный, кто попал в список не из первой десятки. Однако отмечается, что когда Перейра возглавил команду, то «волки» находились на 19-й строчке.

В 18-ти матчах подопечные Витора Перейры одержали 10 побед и 2 ничьи и сумели обеспечить прописку в Премьер-лиге.