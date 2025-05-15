Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без Гвардиолы и Артеты. Стали известны претенденты на тренера сезона АПЛ
Англия
15 мая 2025, 18:16 |
319
0

Без Гвардиолы и Артеты. Стали известны претенденты на тренера сезона АПЛ

Болельщики имеют возможность проголосовать за пятерых кандидатов

15 мая 2025, 18:16 |
319
0
Без Гвардиолы и Артеты. Стали известны претенденты на тренера сезона АПЛ
premierleague.com

В Английской Премьер-лиге объявили номинантов на награду Barclays Manager of the Season.

Болельщики имеют возможность до понедельника, 19 мая, проголосовать за одного из пяти кандидатов.

В список вошли Томас Франк («Брентфорд»), Эдди Хау («Ньюкасл»), Нуну Эспириту Сантуш («Ноттингем Форест»), Витор Перейра («Вулверхэмптон») и Арне Слот («Ливерпуль»).

В списке нет тренеров «Арсенала» и «Манчестер Сити».

Тренер «Вулверхэмптона» – единственный, кто попал в список не из первой десятки. Однако отмечается, что когда Перейра возглавил команду, то «волки» находились на 19-й строчке.

В 18-ти матчах подопечные Витора Перейры одержали 10 побед и 2 ничьи и сумели обеспечить прописку в Премьер-лиге.

По теме:
Форварда топ-клуба АПЛ вывели из комы. Он мог умереть
Стали известны восемь номинантов на звание лучшего игрока АПЛ 2024/25
ФОТО. Что-то изменилось? Арсенал представил домашнюю форму на сезон 2025/26
Английская Премьер-лига лучший тренер Томас Франк Эдди Хау Нуну Сантуш Витор Перейра Арне Слот Ливерпуль Брентфорд Ньюкасл Ноттингем Форест Вулверхэмптон
Александр Сильченко Источник: Английская Премьер-лига
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный тренер расстроился из-за назначения Анчелотти в сборную Бразилии
Футбол | 15 мая 2025, 18:11 0
Известный тренер расстроился из-за назначения Анчелотти в сборную Бразилии
Известный тренер расстроился из-за назначения Анчелотти в сборную Бразилии

Жезуш сам хотел возглавить сборную

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
Футбол | 15 мая 2025, 09:37 16
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»

Бывший футболист раскритиковал поведение форварда Владислава Ваната

В компании Турки Аль-Шейха приняли резонансное решение по Ломаченко
Бокс | 14.05.2025, 22:05
В компании Турки Аль-Шейха приняли резонансное решение по Ломаченко
В компании Турки Аль-Шейха приняли резонансное решение по Ломаченко
Челси принял важное решение, которое касается Мудрика
Футбол | 14.05.2025, 22:23
Челси принял важное решение, которое касается Мудрика
Челси принял важное решение, которое касается Мудрика
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Динамо выглядело на голову сильнее Шахтера»
Футбол | 15.05.2025, 14:04
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Динамо выглядело на голову сильнее Шахтера»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Динамо выглядело на голову сильнее Шахтера»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Арсенале приняли категорическое решение по Зинченко
В Арсенале приняли категорическое решение по Зинченко
13.05.2025, 16:05 18
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он легенда, но уже далеко не тот боксер»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он легенда, но уже далеко не тот боксер»
14.05.2025, 02:10 1
Бокс
Чисора назвал единственного боксера, который бы победил Усика
Чисора назвал единственного боксера, который бы победил Усика
14.05.2025, 07:26 3
Бокс
Фьюри назвал следующего «короля бокса» после Усика
Фьюри назвал следующего «короля бокса» после Усика
14.05.2025, 23:56 1
Бокс
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
15.05.2025, 00:14
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кумовство продолжается. Скоро он дебютирует за Динамо»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кумовство продолжается. Скоро он дебютирует за Динамо»
14.05.2025, 17:11 7
Футбол
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
14.05.2025, 11:07 2
Футбол
2.5 часа драмы. Известна возможная соперница Свитолиной в полуфинале Рима
2.5 часа драмы. Известна возможная соперница Свитолиной в полуфинале Рима
13.05.2025, 17:45 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем