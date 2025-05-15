Без Гвардиолы и Артеты. Стали известны претенденты на тренера сезона АПЛ
Болельщики имеют возможность проголосовать за пятерых кандидатов
В Английской Премьер-лиге объявили номинантов на награду Barclays Manager of the Season.
Болельщики имеют возможность до понедельника, 19 мая, проголосовать за одного из пяти кандидатов.
В список вошли Томас Франк («Брентфорд»), Эдди Хау («Ньюкасл»), Нуну Эспириту Сантуш («Ноттингем Форест»), Витор Перейра («Вулверхэмптон») и Арне Слот («Ливерпуль»).
В списке нет тренеров «Арсенала» и «Манчестер Сити».
Тренер «Вулверхэмптона» – единственный, кто попал в список не из первой десятки. Однако отмечается, что когда Перейра возглавил команду, то «волки» находились на 19-й строчке.
В 18-ти матчах подопечные Витора Перейры одержали 10 побед и 2 ничьи и сумели обеспечить прописку в Премьер-лиге.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жезуш сам хотел возглавить сборную
Бывший футболист раскритиковал поведение форварда Владислава Ваната