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  4. Моуриньо будет тренировать Роналду. Особенный возглавит сборную Португалии
Португалия
15 мая 2025, 17:07 | Обновлено 15 мая 2025, 17:15
324
1

Моуриньо будет тренировать Роналду. Особенный возглавит сборную Португалии

Ожидается, что Жозе покинет Фенербахче и приступит к работе в сборной летом

15 мая 2025, 17:07 | Обновлено 15 мая 2025, 17:15
324
1
Моуриньо будет тренировать Роналду. Особенный возглавит сборную Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналду и Моуриньо

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо может возглавить сборную Португалии после завершения финального раунда Лиги наций, сообщает турецкое издание HT Spor.

По информации источника, 62-летний специалист уже достиг предварительной договоренности с Федерацией футбола Португалии (FPF). Ожидается, что контракт подпишут после финального турнира Лиги наций УЕФА, который пройдет в июне – Португалия сыграет в полуфинале против Германии (4 июня).

Изначально планировалось, что Моуриньо приступит к работе с национальной командой после завершения текущего контракта с «Фенербахче» летом 2026 года. Однако, как утверждают турецкие журналисты, позиция федерации изменилась из-за ситуации с Криштиану Роналду. В FPF считают, что именно авторитет Моуриньо позволит сохранить контроль над командой, в которой важную роль до сих пор играет 5-кратный обладатель «Золотого мяча».

Тем не менее, Федерация футбола Португалии не намерена выплачивать компенсацию турецкому клубу за досрочный разрыв контракта, поэтому Моуриньо, вероятно, попытается достичь обоюдного соглашения об уходе из «Фенербахче».

Сейчас команда Моуриньо занимает второе место в турецкой Суперлиге, отставая от «Галатасарая» на 8 очков за 3 тура до конца сезона.

Во главе «Фенербахче» Моуриньо работает с июня 2024 года, а до этого тренировал «Рому», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Интер», «Челси» и «Порту». Несмотря на невероятную клубную карьеру, работа в сборной станет для Особенного первой в истории.

Сборную Португалии в настоящее время возглавляет испанец Роберто Мартинес, контракт с которым действует до 2026 года. Под его руководством сборная дошла до четвертьфинала Евро-2024, где проиграли Франции в серии пенальти.

Турнирная таблица чемпионата Турции (за 3 тура до конца)

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Галатасарай 33 27 5 1 84 - 31 86
2 Фенербахче 33 24 6 3 84 - 33 78
3 Бешикташ 33 16 10 7 53 - 33 58
4 Самсунспор 33 17 6 10 50 - 38 57
5 Истанбул Башакшехир 33 15 6 12 55 - 49 51
6 Эюпспор 34 14 8 12 49 - 44 50
7 Гёзтепе 33 12 11 10 54 - 41 47
8 Трабзонспор 33 12 10 11 53 - 42 46
9 Касымпаша 33 11 13 9 57 - 56 46
10 Коньяспор 34 13 7 14 43 - 46 46
11 Кайсериспор 33 11 11 11 43 - 51 44
12 Антальяспор 33 12 7 14 36 - 58 43
13 Газиантеп 33 12 6 15 41 - 46 42
14 Ризеспор 33 12 4 17 39 - 52 40
15 Аланьяспор 33 10 8 15 38 - 48 38
16 Сивасспор 34 9 8 17 44 - 57 35
17 Бодрумспор 33 9 8 16 24 - 37 35
18 Хатайспор 33 4 8 21 36 - 67 20
19 Адана Демирспор 33 2 4 27 29 - 83 -2
Полная таблица

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Николай Степанов Источник: Haber Turk
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Lulinnha
Не первое апреля но всё же... 
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