Португалия23 апреля 2025, 22:33 | Обновлено 23 апреля 2025, 22:39
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Легендарный тренер может возглавить сборную Португалии перед ЧМ-2026
Жозе Моуриньо может покинуть «Фенербахче»
23 апреля 2025, 22:33 | Обновлено 23 апреля 2025, 22:39
627
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Португальский тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо может возглавить сборную Португалии, сообщает Beinsports.
По информации источника, руководство футбольной федерации Португалии рассматривает вариант выкупа контракта 62-летнего специалиста. Окончательное решение по тренерской позиции зависит от итогов Лиги наций, где португальской команде предстоит сыграть с немцами.
Сейчас сборную Португалии возглавляет Роберто Мартинес.
Ранее сообщалось о том, что легендарный тренер хочет подписать Мудрика.
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