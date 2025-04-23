Легендарный тренер может возглавить сборную Португалии перед ЧМ-2026

Португальский тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо может возглавить сборную Португалии, сообщает Beinsports.

По информации источника, руководство футбольной федерации Португалии рассматривает вариант выкупа контракта 62-летнего специалиста. Окончательное решение по тренерской позиции зависит от итогов Лиги наций, где португальской команде предстоит сыграть с немцами.

Сейчас сборную Португалии возглавляет Роберто Мартинес.

Ранее сообщалось о том, что легендарный тренер хочет подписать Мудрика.