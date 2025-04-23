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Португалия
23 апреля 2025, 22:33 | Обновлено 23 апреля 2025, 22:39
627
0

Легендарный тренер может возглавить сборную Португалии перед ЧМ-2026

Жозе Моуриньо может покинуть «Фенербахче»

23 апреля 2025, 22:33 | Обновлено 23 апреля 2025, 22:39
627
0
Легендарный тренер может возглавить сборную Португалии перед ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Португальский тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо может возглавить сборную Португалии, сообщает Beinsports.

По информации источника, руководство футбольной федерации Португалии рассматривает вариант выкупа контракта 62-летнего специалиста. Окончательное решение по тренерской позиции зависит от итогов Лиги наций, где португальской команде предстоит сыграть с немцами.

Сейчас сборную Португалии возглавляет Роберто Мартинес.

Ранее сообщалось о том, что легендарный тренер хочет подписать Мудрика.

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Жозе Моуриньо Фенербахче Лига наций Роберто Мартинес сборная Португалии по футболу назначение тренера ЧМ-2026 по футболу
Даниил Кирияка Источник: Beinsports.com
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