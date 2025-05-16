ЛЕОНЕНКО: «Почему Ярмоленко не пошел разбираться к фанатам?»
Экс-игрок «Динамо» – о праздновании гола вингером киевлян
14 мая в финальном матче Кубка Украины встретились донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Команды не сумели определить победителя в основное и дополнительное время (1:1), поэтому судьба противостояния решалась в серии пенальти, где точнее были подопечные Пушича (6:5).
Открыл счет в матче Андрей Ярмоленко. Его гол и празднование прокомментировал бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко.
«Мне непонятно, почему Ярмоленко не побежал к фанатам разбираться, когда его меняли, а болельщики кричали «Ярмола, Ярмола!». Понятно, что они радовались его голу, но он же не любит, когда его так называют», – сказал Леоненко.
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