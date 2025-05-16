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  4. ЛЕОНЕНКО: «Почему Ярмоленко не пошел разбираться к фанатам?»
Украина. Премьер лига
16 мая 2025, 01:37 |
289
1

ЛЕОНЕНКО: «Почему Ярмоленко не пошел разбираться к фанатам?»

Экс-игрок «Динамо» – о праздновании гола вингером киевлян

16 мая 2025, 01:37 |
289
1
ЛЕОНЕНКО: «Почему Ярмоленко не пошел разбираться к фанатам?»
УАФ. Виктор Леоненко

14 мая в финальном матче Кубка Украины встретились донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Команды не сумели определить победителя в основное и дополнительное время (1:1), поэтому судьба противостояния решалась в серии пенальти, где точнее были подопечные Пушича (6:5).

Открыл счет в матче Андрей Ярмоленко. Его гол и празднование прокомментировал бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко.

«Мне непонятно, почему Ярмоленко не побежал к фанатам разбираться, когда его меняли, а болельщики кричали «Ярмола, Ярмола!». Понятно, что они радовались его голу, но он же не любит, когда его так называют», – сказал Леоненко.

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Виктор Леоненко Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Андрей Ярмоленко
Дмитрий Олейник Источник
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Комментарии 1
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romario1501
Вітя, по твоєму коли 14 річний 3,14здюк йому каже  "Ярмола, йдем на пиво", то  це норм???
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