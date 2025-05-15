ВИДЕО. Пушич: «Эта победа много значит для меня, игроков и персонала»
Донецкий «Шахтер» одержал победу в Кубке Украины
Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич рассказал об эмоциях после победы в Кубке Украины, где команда одолела в серии пенальти киевское «Динамо».
«Эта победа очень много для меня значит. Не только для меня, а и для игроков, персонала, руководства и болельщиков. Фантастически, что мы одержали победу второй раз подряд. Мы показали незаурядный характер.
Команда в кубковых матчах трижды играла дополнительное время, и уже в финале, забивая последний пенальти, я понял, что мы действительно заслуживали победу в турнире.
Атмосфера на стадионе была фантастической. Очень хорошо, что на стадионе было много людей. Болельщики поддержали нас», – прокомментировал Пушич.
🏆 «Ця перемога багато значить для мене, гравців та персоналу» 👏🏻— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 15, 2025
🧡 Емоції Маріно Пушича після перемоги над «Динамо» у фіналі Кубка України ⚒️#Shakhtar #ШахтарДинамо pic.twitter.com/rv5kbRmEPT
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