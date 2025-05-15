ВИДЕО. Пушич: «Эта победа много значит для меня, игроков и персонала»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич рассказал об эмоциях после победы в Кубке Украины, где команда одолела в серии пенальти киевское «Динамо».

«Эта победа очень много для меня значит. Не только для меня, а и для игроков, персонала, руководства и болельщиков. Фантастически, что мы одержали победу второй раз подряд. Мы показали незаурядный характер.

Команда в кубковых матчах трижды играла дополнительное время, и уже в финале, забивая последний пенальти, я понял, что мы действительно заслуживали победу в турнире.

Атмосфера на стадионе была фантастической. Очень хорошо, что на стадионе было много людей. Болельщики поддержали нас», – прокомментировал Пушич.