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Украина. Премьер лига
15 мая 2025, 16:25 | Обновлено 15 мая 2025, 17:07
285
1

ВИДЕО. Пушич: «Эта победа много значит для меня, игроков и персонала»

Донецкий «Шахтер» одержал победу в Кубке Украины

15 мая 2025, 16:25 | Обновлено 15 мая 2025, 17:07
285
1
ВИДЕО. Пушич: «Эта победа много значит для меня, игроков и персонала»
ФК Шахтар. Марино Пушич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич рассказал об эмоциях после победы в Кубке Украины, где команда одолела в серии пенальти киевское «Динамо».

«Эта победа очень много для меня значит. Не только для меня, а и для игроков, персонала, руководства и болельщиков. Фантастически, что мы одержали победу второй раз подряд. Мы показали незаурядный характер.

Команда в кубковых матчах трижды играла дополнительное время, и уже в финале, забивая последний пенальти, я понял, что мы действительно заслуживали победу в турнире.

Атмосфера на стадионе была фантастической. Очень хорошо, что на стадионе было много людей. Болельщики поддержали нас», – прокомментировал Пушич.

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Марино Пушич Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев
Александр Сильченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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mastorent
ну всё, до нового года радоваться будут. больше ж нечему
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