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Германия
15 мая 2025, 15:33 | Обновлено 15 мая 2025, 15:39
116
0

ОФИЦИАЛЬНО. Представитель топ-3 Бундеслиги продлил контракт с тренером

Дино Топпмеллер останется главным наставником «Айнтрахта»

15 мая 2025, 15:33 | Обновлено 15 мая 2025, 15:39
116
0
ОФИЦИАЛЬНО. Представитель топ-3 Бундеслиги продлил контракт с тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Дино Топпмеллер

Участник Бундеслиги, «Айнтрах» Франкфурт официально подписал новое соглашение с главным тренером Дино Топпмеллером.

По информации пресс-службы клуба, стороны заключили договор до 30 июня 2028 года.

«Для меня очень важно быть здесь и оставаться здесь. Я невероятно горжусь тем, что являюсь главным тренером «Айнтрахта» Франкфурт. В этом сезоне мы добились отличного прогресса, и наше совместное путешествие далеко не закончено. Я с нетерпением жду будущего «Айнтрахта» и убежден, что мы вместе отпразднуем еще много больших успехов. Следующего мы добьемся в субботу во Фрайбурге», – сказал Дино.

Возглавляет коллектив Топпмеллер с лета 2023 года. На счету специалиста 94 матчей с «Айнтрахтом», в которых было оформлено 41 победу, 26 поражений и 27 ничьих.

За тур до конца Бундеслиги «Айнтрах» находится на третьем месте в турнирной таблице (57 баллов).

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Айнтрахт Франкфурт чемпионат Германии по футболу Бундеслига продление контракта
Андрей Витренко Источник: ФК Айнтрахт
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