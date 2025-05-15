ОФИЦИАЛЬНО. Представитель топ-3 Бундеслиги продлил контракт с тренером

Участник Бундеслиги, «Айнтрах» Франкфурт официально подписал новое соглашение с главным тренером Дино Топпмеллером.

По информации пресс-службы клуба, стороны заключили договор до 30 июня 2028 года.

«Для меня очень важно быть здесь и оставаться здесь. Я невероятно горжусь тем, что являюсь главным тренером «Айнтрахта» Франкфурт. В этом сезоне мы добились отличного прогресса, и наше совместное путешествие далеко не закончено. Я с нетерпением жду будущего «Айнтрахта» и убежден, что мы вместе отпразднуем еще много больших успехов. Следующего мы добьемся в субботу во Фрайбурге», – сказал Дино.

Возглавляет коллектив Топпмеллер с лета 2023 года. На счету специалиста 94 матчей с «Айнтрахтом», в которых было оформлено 41 победу, 26 поражений и 27 ничьих.

За тур до конца Бундеслиги «Айнтрах» находится на третьем месте в турнирной таблице (57 баллов).