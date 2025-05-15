ОФИЦИАЛЬНО. Представитель топ-3 Бундеслиги продлил контракт с тренером
Дино Топпмеллер останется главным наставником «Айнтрахта»
Участник Бундеслиги, «Айнтрах» Франкфурт официально подписал новое соглашение с главным тренером Дино Топпмеллером.
По информации пресс-службы клуба, стороны заключили договор до 30 июня 2028 года.
«Для меня очень важно быть здесь и оставаться здесь. Я невероятно горжусь тем, что являюсь главным тренером «Айнтрахта» Франкфурт. В этом сезоне мы добились отличного прогресса, и наше совместное путешествие далеко не закончено. Я с нетерпением жду будущего «Айнтрахта» и убежден, что мы вместе отпразднуем еще много больших успехов. Следующего мы добьемся в субботу во Фрайбурге», – сказал Дино.
Возглавляет коллектив Топпмеллер с лета 2023 года. На счету специалиста 94 матчей с «Айнтрахтом», в которых было оформлено 41 победу, 26 поражений и 27 ничьих.
За тур до конца Бундеслиги «Айнтрах» находится на третьем месте в турнирной таблице (57 баллов).
Dino Toppmöller verlängert seinen Vertrag vorzeitig! ✍️— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 15, 2025
Unser Cheftrainer hat seinen bis zum Ende der kommenden Saison laufenden Vertrag bei Eintracht Frankfurt vorzeitig bis zum 30. Juni 2028 verlängert.#SGE
📰✅#SGE pic.twitter.com/o2GiPEfiIp— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 15, 2025
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