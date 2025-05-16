Судаков принял решение, куда перейдет из Шахтера, но есть нюанс

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

По информации итальянских СМИ, Георгий дал согласие на переход в итальянский «Наполи». Родные Георгия и сам футболист готовы к переезду. Однако неаполитанцы не готовы платить за украинца 40 миллионов евро – итальянцы пытаются снизить требование «горняков».

Георгий хочет заключить с неаполитанцами пятилетний контракт. В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 36 матчей, забил 13 голов и сделал шесть ассистов.

22-летний Судаков ранее давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.