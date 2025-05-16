Судаков принял решение, куда перейдет из Шахтера, но есть нюанс
Георгий хочет играть за «Наполи»
22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.
По информации итальянских СМИ, Георгий дал согласие на переход в итальянский «Наполи». Родные Георгия и сам футболист готовы к переезду. Однако неаполитанцы не готовы платить за украинца 40 миллионов евро – итальянцы пытаются снизить требование «горняков».
Георгий хочет заключить с неаполитанцами пятилетний контракт. В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 36 матчей, забил 13 голов и сделал шесть ассистов.
22-летний Судаков ранее давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.
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