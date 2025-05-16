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  4. Судаков принял решение, куда перейдет из Шахтера, но есть нюанс
Италия
16 мая 2025, 02:15 |
109
0

Судаков принял решение, куда перейдет из Шахтера, но есть нюанс

Георгий хочет играть за «Наполи»

16 мая 2025, 02:15 |
109
0
Судаков принял решение, куда перейдет из Шахтера, но есть нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

По информации итальянских СМИ, Георгий дал согласие на переход в итальянский «Наполи». Родные Георгия и сам футболист готовы к переезду. Однако неаполитанцы не готовы платить за украинца 40 миллионов евро – итальянцы пытаются снизить требование «горняков».

Георгий хочет заключить с неаполитанцами пятилетний контракт. В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 36 матчей, забил 13 голов и сделал шесть ассистов.

22-летний Судаков ранее давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.

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Ювентус трансферы Наполи Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы УПЛ Георгий Судаков
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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