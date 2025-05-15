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Кубок Италии
15 мая 2025, 14:56 | Обновлено 15 мая 2025, 15:46
663
0

«В канализацию смыты 125 лет истории». Фаны – о фиаско Милана в Кубке

В финале Кубка Италии «Милан» уступил «Болонье»

15 мая 2025, 14:56 | Обновлено 15 мая 2025, 15:46
663
0
«В канализацию смыты 125 лет истории». Фаны – о фиаско Милана в Кубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан

В среду, 14 мая, в Риме состоялся финал Кубка Италии сезона 2024/25. В битве за трофей сошлись «Милан» и «Болонья».

В первом тайме «Милан» владел преимуществом, но реальных моментов у ворот соперника на создал. После перерыва «Болонья» провела несколько атак и одна из них завершилась голом Дана Ндое на 53-й минуте.

У «Милана» было достаточно времени, однако атаки команды не несли опасности. В итоге «Болонья» одержала победу и стала обладателем Кубка Италии.

Болельщики «Милана» разочарованы результатом матча, игрой команды и руководством клуба.

Mateusz Święcicki: Ты разрушил мою жизнь в этом сезоне.

Greg Tschida: Пожалуйста, посадите Пулишича на последние две игры. Это дело закончено.

Hrach Khachatryan: Когда владелец игнорирует свою команду в такой важной игре – финале – вот результат.

Anthony Lopopolo: Одно дело проиграть финал. Это может случиться. Но приходить на игру без мотивации и желания играть непростительно. Что случилось с этим клубом, этим великим клубом, который когда-то жил ради самых важных матчей? Сколько стыда нам придется пережить, прежде чем мы чему-то научимся?

puliiii: Что я только смотрел? Худшая игра команды Милана, которую я когда-либо видел. Фофана – мусор, Тео ничего не сделал, Леао ничего не сделал. Просто очередная типичная игра игроков, которым безразлично.

Frank: Позор Милану.

Abdulla Bin Rashid: 125 лет истории смыты в канализацию клоунами в костюмах. Такое управление – позор.

Stifler: Златан Ибрагимович – это рак и болезнь. Он должен покинуть Милан. Мы не единственный клуб, за который он играл в Серии А. Он должен пойти в Интер или Ювентус. Он полон эгоизма и глуп, у него нет чувства управления и лидерства.

alex: «Милан» играет очень плохо. В конце игры они не смогли сделать ни одного паса в штрафную.

Maurizio Chiaro: Хуже всего то, что я даже не расстроился. Вы стали мне до черта безразличны.

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Милан - Болонья Милан Болонья Кубок Италии по футболу реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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