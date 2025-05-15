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  4. Экс-игрок Шахтера: «Ярмоленко точно не помешает Динамо в следующем сезоне»
Кубок Украины
15 мая 2025, 13:33 | Обновлено 15 мая 2025, 13:50
581
1

Экс-игрок Шахтера: «Ярмоленко точно не помешает Динамо в следующем сезоне»

Андрей Воробей оценил игру вингера киевского клуба в финале Кубка Украины

15 мая 2025, 13:33 | Обновлено 15 мая 2025, 13:50
581
1
Экс-игрок Шахтера: «Ярмоленко точно не помешает Динамо в следующем сезоне»
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Бывший футболист донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил игру вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленка в финале Кубка Украины против «горняков». В решающем матче турнира подопечные Пушича одолели соперника в серии пенальти (1:1, 6:5).

– Опытный Ярмоленко забил в финале. Готов он еще играть на таком уровне?
– Конечно. Опыт есть опыт. В будущем сезоне он «Динамо» точно не помешает. Своим желанием он может заряжать других игроков. Это должна брать в пример нынешняя молодежь. С него надо брать в пример, каким должен быть характер, целеустремленность и желание в свои 35 лет играть в футбол. Молодежь этому должна учиться. Я думаю, он будет лидером и на поле, и в раздевалке. Может, на поле он будет меньше времени лидером. А вот в раздевалке и в тренировочном процессе он будет лидером сто процентов.

– В следующем сезоне?
– Да. И сейчас. Такие люди нужны в команде. Возможно, на поле они не могут помогать очень много. Но такие люди нужны в команде. Такие опытные игроки передают молодежи все традиции клуба, характер и так далее.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Андрей Воробей Андрей Ярмоленко
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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ivankondrat96
Ярмоленка на оди сезон ще має вистачити. Звісно. якщо травми не замучають...
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