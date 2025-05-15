ФОТО. Шахтер презентовал особенную одежду на День вышиванки

Донецкий «Шахтер» поздравил болельщиков с Днем вышиванки и представил уникальную вышиванку в честь праздника.

«Горняки» разработали четыре варианта вышиванок с различными цветами. В орнаменте каждой вышиванки изображены герб Украины, эмблема клуба (два перекрещенных молота) и символ Донецкой области.

«Вышиванка является не только элементом национальных традиций и культуры, но и символом единства и независимости Украины, свободолюбия и несокрушимости украинского народа. Судьба каждого украинца сшита крепкой нитью любви и уважения с нашей родной Украиной.

С праздником! С Днем вышиванки», – написала пресс-служба клуба.

ФОТО. Шахтер презентовал особую одежду на День вышиванки