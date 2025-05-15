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  4. ФОТО. Шахтер презентовал особенную одежду на День вышиванки
Украина. Премьер лига
15 мая 2025, 13:51 | Обновлено 15 мая 2025, 13:52
770
2

ФОТО. Шахтер презентовал особенную одежду на День вышиванки

Донецкий клуб разработал собственную украинскую вышиванку

15 мая 2025, 13:51 | Обновлено 15 мая 2025, 13:52
770
2
ФОТО. Шахтер презентовал особенную одежду на День вышиванки
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» поздравил болельщиков с Днем вышиванки и представил уникальную вышиванку в честь праздника.

«Горняки» разработали четыре варианта вышиванок с различными цветами. В орнаменте каждой вышиванки изображены герб Украины, эмблема клуба (два перекрещенных молота) и символ Донецкой области.

«Вышиванка является не только элементом национальных традиций и культуры, но и символом единства и независимости Украины, свободолюбия и несокрушимости украинского народа. Судьба каждого украинца сшита крепкой нитью любви и уважения с нашей родной Украиной.

С праздником! С Днем вышиванки», – написала пресс-служба клуба.

ФОТО. Шахтер презентовал особую одежду на День вышиванки

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Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига презентация вышиванка фото
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
Дуже красиво, вже бачив зранку в тг каналі Шахти🧡🖤 😊 Вітаю гірників та всіх українців з Днем Вишиванки! 🇺🇦 Але найбільше хотів би побачити в ній ❤️😸Мурлику, але більше його нема на сайті😢
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+1
Singularis
Скромно и со вкусом.
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+1
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