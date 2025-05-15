Кубок Украины15 мая 2025, 12:49 |
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ФОТО. Как Бондарь в секторе зажигал
Защитник «Шахтера» отпраздновал победу в Кубке Украины вместе с фанатами
15 мая 2025, 12:49 |
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14 мая в 18:30 состоялся финальный матч Кубка Украины 2024/25.
Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» играли на центральном стадионе в Житомире. Победу в серии пенальти одержали «горняки» (1:1, 6:5).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После поединка защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь пошел праздновать триумф в Кубке Украины вместе с болельщикам на трибунах и файерами.
ФОТО. Как Бондарь в секторе зажигал
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