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Кубок Украины
15 мая 2025, 12:49 |
56
0

ФОТО. Как Бондарь в секторе зажигал

Защитник «Шахтера» отпраздновал победу в Кубке Украины вместе с фанатами

15 мая 2025, 12:49 |
56
0
ФОТО. Как Бондарь в секторе зажигал
ФК Шахтер. Валерий Бондарь

14 мая в 18:30 состоялся финальный матч Кубка Украины 2024/25.

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» играли на центральном стадионе в Житомире. Победу в серии пенальти одержали «горняки» (1:1, 6:5).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После поединка защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь пошел праздновать триумф в Кубке Украины вместе с болельщикам на трибунах и файерами.

ФОТО. Как Бондарь в секторе зажигал

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Валерий Бондарь фанаты зрители болельщики файеры
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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