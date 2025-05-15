«Люблю всем сердцем». Реакция защитника Шахтера на победу в Кубке Украины
Валерий Бондарь не сдержал эмоций
Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь в социальной сети Instagram отреагировал на победу «горняков» в финале Кубка Украины 2024/25 против киевского «Динамо».
Определить победителя в основное и дополнительное время коллективы не смогли (1:1), поэтому судьба финала была разыграна в серии пенальти. Донецкая команда реализовала все, шесть, ударов, а вот «Динамо» забило пять з шести.
«Невероятные победные эмоции. Я горжусь тем, что являюсь частью этой команды. Я люблю эту команду всем сердцем и душой», – написал Бондарь.
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