«Люблю всем сердцем». Реакция защитника Шахтера на победу в Кубке Украины

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь в социальной сети Instagram отреагировал на победу «горняков» в финале Кубка Украины 2024/25 против киевского «Динамо».

Определить победителя в основное и дополнительное время коллективы не смогли (1:1), поэтому судьба финала была разыграна в серии пенальти. Донецкая команда реализовала все, шесть, ударов, а вот «Динамо» забило пять з шести.

«Невероятные победные эмоции. Я горжусь тем, что являюсь частью этой команды. Я люблю эту команду всем сердцем и душой», – написал Бондарь.