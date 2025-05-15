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  4. «Люблю всем сердцем». Реакция защитника Шахтера на победу в Кубке Украины
Кубок Украины
15 мая 2025, 15:47 | Обновлено 15 мая 2025, 15:49
84
1

«Люблю всем сердцем». Реакция защитника Шахтера на победу в Кубке Украины

Валерий Бондарь не сдержал эмоций

15 мая 2025, 15:47 | Обновлено 15 мая 2025, 15:49
84
1
«Люблю всем сердцем». Реакция защитника Шахтера на победу в Кубке Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Бондарь

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь в социальной сети Instagram отреагировал на победу «горняков» в финале Кубка Украины 2024/25 против киевского «Динамо».

Определить победителя в основное и дополнительное время коллективы не смогли (1:1), поэтому судьба финала была разыграна в серии пенальти. Донецкая команда реализовала все, шесть, ударов, а вот «Динамо» забило пять з шести.

«Невероятные победные эмоции. Я горжусь тем, что являюсь частью этой команды. Я люблю эту команду всем сердцем и душой», – написал Бондарь.

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Валерий Бондарь Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк серия пенальти Шахтер - Динамо Киев
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Alexander Киев
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