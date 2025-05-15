«Решится ли Суркис уволить Шовковского?» Фаны – о поражении Динамо
«Динамо» проиграло «Шахтеру» битву за Кубок Украины
В среду, 14 мая, в Житомире состоялся финал Кубка Украины сезона 2024/25 «Шахтер» – «Динамо». Победу в поединке одержали подопечные Марино Пушича.
«Динамо» вышло вперед в конце первого тайма. Автором гола стад Андрей Ярмоленко. «Шахтер» сравнял счет на 64-й минуте благодаря усилиям Элиаса.
Победителя пришлось определять серии пенальти. Игроки «Шахтера» реализовали все свои попытки. А вот удар Александра Караваева парировал Дмитрий Ризнык.
bodko: Вклад Кары в матчах против ШД неоценим, поэтому, все в порядке, дальше чемпионство и удачи в ЛЧ!
Анатолій: Пенальти – это лотерея. К сожалению, фарт улыбнулся Шахтеру. Но Динамо – чемпион.
Evdokia Sumarokova: Но это были эмоции!
Olena Bezhan: Шахтер не заслужил этот Кубок, им весь сезон было пофигу, как они играли; жаль! Динамо – наш чемпион!
Артем: Молодцы, но Карра это Пенсия.
Алексей: Норм он пробил, вратарь сыграл, что поделаешь, на то и пенальти, лотерея.
Stas: Спасибо команде за выступление старались , были эмоции, мы еще заберем и привезем домой этот трофей спасибо за участие Динамо Киев.
Sergiy: Интересно, решится ли Суркис уволить Шовковского? Если нет, то будет полностью провальный следующий сезон и обычные еврокубки, еще хуже чем в прошлый раз, это же очевидно!
Andrii: Печально, конечно, что не будет дубля, но спасибо за такой матч.
Петро: Я не эксперт, но помню как Караваев уже не забивал пенальти. Было же кому бить, но имеем что имеем.
🏁 Прикра поразка в серії пенальті у фіналі Кубка України. Дякуємо за гру, командо! 🤍💙 pic.twitter.com/bqZqqLRA09— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) May 14, 2025
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