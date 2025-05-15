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  4. «Решится ли Суркис уволить Шовковского?» Фаны – о поражении Динамо
Кубок Украины
15 мая 2025, 12:36 |
486
4

«Решится ли Суркис уволить Шовковского?» Фаны – о поражении Динамо

«Динамо» проиграло «Шахтеру» битву за Кубок Украины

15 мая 2025, 12:36 |
486
4
«Решится ли Суркис уволить Шовковского?» Фаны – о поражении Динамо
ФК Динамо. Александр Шовковский

В среду, 14 мая, в Житомире состоялся финал Кубка Украины сезона 2024/25 «Шахтер» – «Динамо». Победу в поединке одержали подопечные Марино Пушича.

«Динамо» вышло вперед в конце первого тайма. Автором гола стад Андрей Ярмоленко. «Шахтер» сравнял счет на 64-й минуте благодаря усилиям Элиаса.

Победителя пришлось определять серии пенальти. Игроки «Шахтера» реализовали все свои попытки. А вот удар Александра Караваева парировал Дмитрий Ризнык.

bodko: Вклад Кары в матчах против ШД неоценим, поэтому, все в порядке, дальше чемпионство и удачи в ЛЧ!

Анатолій: Пенальти – это лотерея. К сожалению, фарт улыбнулся Шахтеру. Но Динамо – чемпион.

Evdokia Sumarokova: Но это были эмоции!

Olena Bezhan: Шахтер не заслужил этот Кубок, им весь сезон было пофигу, как они играли; жаль! Динамо – наш чемпион!

Артем: Молодцы, но Карра это Пенсия.

Алексей: Норм он пробил, вратарь сыграл, что поделаешь, на то и пенальти, лотерея.

Stas: Спасибо команде за выступление старались , были эмоции, мы еще заберем и привезем домой этот трофей спасибо за участие Динамо Киев.

Sergiy: Интересно, решится ли Суркис уволить Шовковского? Если нет, то будет полностью провальный следующий сезон и обычные еврокубки, еще хуже чем в прошлый раз, это же очевидно!

Andrii: Печально, конечно, что не будет дубля, но спасибо за такой матч.

Петро: Я не эксперт, но помню как Караваев уже не забивал пенальти. Было же кому бить, но имеем что имеем.

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Андрей Ярмоленко Шахтер Донецк Александр Караваев Шахтер - Динамо Киев Дмитрий Ризнык Кауан Элиас Александр Шовковский
Сергей Турчак Источник: Telegram
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Комментарии 4
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Alexander Киев
цих недолугим хоч Гвардіолу став, як були дИркою, так і залишаться на все своє нікчемне існування
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0
Перець
лугандона Караваєва  накуй
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-1
Xvalenok03
А за что увольнять?
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-1
Андрій Заліщук
Та не звільнять це ясно, у СаШо ціль виграти УПЛ, і ціль ця фактично досягнута
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-1
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