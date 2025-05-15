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  4. На игрока первой команды Реала открыли уголовное дело. В чем обвиняют?
Испания
15 мая 2025, 11:57 |
898
0

На игрока первой команды Реала открыли уголовное дело. В чем обвиняют?

У Рауля Асенсио серьезные проблемы, связанные с сексуальными похождениями

15 мая 2025, 11:57 |
898
0
На игрока первой команды Реала открыли уголовное дело. В чем обвиняют?
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио

Следственный суд испанского острова Гран-Канария официально возбудил уголовное дело против защитника мадридского «Реала» Рауля Асенсио и его бывших товарищей по молодежной команде клуба Андреса Гарсии, Феррана Руиса и Хуана Родригеса за запись сексуальных видео двух женщин, одна из которых была несовершеннолетней, и распространение этих материалов без их согласия.

Согласно отчету, опубликованному в среду днем ​​Высоким судом Канарских островов, судья, ведущий дело, вынес постановление о прекращении расследования и официальном возбуждении уголовного дела в отношении четырех подозреваемых. Это открывает возможность прокуратуре и обвинению предъявить обвинения и ходатайствовать о начале судебного разбирательства.

Следователь по делу выявил признаки совершения Асенсио и тремя его товарищами следующих преступлений: разглашение тайны без согласия и нарушение неприкосновенности частной жизни; распространение и отправка третьим лицам видеоматериалов без предупреждения или согласия потерпевших; вербовка или использование несовершеннолетних в порнографических целях и хранение детской порнографии.

Напомним, еще в феврале нынешнего года сообщалось, что Асенсио проиграл апелляцию по делу и ему грозит от одного до пяти лет тюремного заключения.

В текущем сезоне Рауль Асенсио сыграл 22 матча (1 ассист) в испанской Ла Лиге, а также 10 поединков (1 ассист) в Лиге чемпионов.

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Рауль Асенсио Реал Мадрид суд криминал секс lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Алексей Сливченко Источник: Marca
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