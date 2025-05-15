Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Пропустил слишком много». Куртуа рассказал, где намерен продолжить карьеру
Испания
15 мая 2025, 11:22 |
2155
0

«Пропустил слишком много». Куртуа рассказал, где намерен продолжить карьеру

Бельгийский голкипер не собирается покидать «Реал», несмотря на все слухи

15 мая 2025, 11:22 |
2155
0
«Пропустил слишком много». Куртуа рассказал, где намерен продолжить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

14 мая состоялся матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились мадридский «Реал» и «Мальорка». Подопечные Карло Анчелотти пропустили первыми, но сумели вырвать победу со счетом 2:1.

Голкипер мадридского клуба Тибо Куртуа поделился эмоциями после успешного поединка, а также рассказал о своих планах на будущее. В последнее время появилось много слухов, что бельгиец может перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

«Неприятно пропускать так много голов за одну неделю (ранее «сливочные» проиграли «Барселоне» – 3:4). Мы должны всегда сохранять концентрацию, как это было в матче с «Мальоркой». Физически я чувствую себя превосходно, но мы должны готовиться к Клубному чемпионату мира.

Я сыграл 200 матчей в составе «Реала». Мог бы провести больше, но прошлогодняя травма помешала мне это сделать. К сожалению, этот сезон был далеко не лучшим в моей карьере, но я намерен бороться до последнего, играть в футболке «Реала» и защищать эту эмблему», – сказал Куртуа.

По теме:
На игрока первой команды Реала открыли уголовное дело. В чем обвиняют?
Никогда такого не видел. Анчелотти – об игре с Мальоркой и травме Лунина
Жирона и Цыганков сохранили прописку в Ла Лиге на следующий сезон
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Мальорка Мальорка - Реал Тибо Куртуа
Николай Титюк Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Порту сделает предложение о трансфере полузащитника сборной Украины
Футбол | 15 мая 2025, 12:50 1
Порту сделает предложение о трансфере полузащитника сборной Украины
Порту сделает предложение о трансфере полузащитника сборной Украины

Георгий Судаков может перебраться в чемпионат Португалии

Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
Футбол | 15 мая 2025, 08:17 6
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал

Украинец готов перейти в «Челси»

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
Футбол | 15.05.2025, 09:37
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
Футбол | 15.05.2025, 08:57
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
В компании Турки Аль-Шейха приняли резонансное решение по Ломаченко
Бокс | 14.05.2025, 22:05
В компании Турки Аль-Шейха приняли резонансное решение по Ломаченко
В компании Турки Аль-Шейха приняли резонансное решение по Ломаченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу
Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу
13.05.2025, 19:35 6
Футбол
ФЬЮРИ – о реванше Усик – Дюбуа: «Он на вершине, будет бомбить, разбивать»
ФЬЮРИ – о реванше Усик – Дюбуа: «Он на вершине, будет бомбить, разбивать»
14.05.2025, 08:04
Бокс
Ямаль и Рафинья больше не хотят играть с Левандовски. Нашли ему замену
Ямаль и Рафинья больше не хотят играть с Левандовски. Нашли ему замену
13.05.2025, 12:11 5
Футбол
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
14.05.2025, 11:07 2
Футбол
Свитолина в сложном матче 1/4 финала потерпела поражение и покинула Рим
Свитолина в сложном матче 1/4 финала потерпела поражение и покинула Рим
14.05.2025, 02:00 54
Теннис
ЧМ по хоккею. Яркая победа Латвии, Германия выиграла третий матч
ЧМ по хоккею. Яркая победа Латвии, Германия выиграла третий матч
13.05.2025, 20:01 1
Хоккей
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он легенда, но уже далеко не тот боксер»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он легенда, но уже далеко не тот боксер»
14.05.2025, 02:10 1
Бокс
Шовковский отреагировал на роковой промах Караваева с пенальти в финале
Шовковский отреагировал на роковой промах Караваева с пенальти в финале
15.05.2025, 07:43 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем