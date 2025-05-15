«Пропустил слишком много». Куртуа рассказал, где намерен продолжить карьеру

14 мая состоялся матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились мадридский «Реал» и «Мальорка». Подопечные Карло Анчелотти пропустили первыми, но сумели вырвать победу со счетом 2:1.

Голкипер мадридского клуба Тибо Куртуа поделился эмоциями после успешного поединка, а также рассказал о своих планах на будущее. В последнее время появилось много слухов, что бельгиец может перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

«Неприятно пропускать так много голов за одну неделю (ранее «сливочные» проиграли «Барселоне» – 3:4). Мы должны всегда сохранять концентрацию, как это было в матче с «Мальоркой». Физически я чувствую себя превосходно, но мы должны готовиться к Клубному чемпионату мира.

Я сыграл 200 матчей в составе «Реала». Мог бы провести больше, но прошлогодняя травма помешала мне это сделать. К сожалению, этот сезон был далеко не лучшим в моей карьере, но я намерен бороться до последнего, играть в футболке «Реала» и защищать эту эмблему», – сказал Куртуа.