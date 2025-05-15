«Хоть что-то хорошее за сезон». Фаны – о победе Шахтера в Кубке Украины

В среду, 14 мая, в Житомире состоялся финал Кубка Украины сезона 2024/25. В битве за трофей сошлись донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

«Динамо» открыло счет в конце первого тайма. Автором гола стал Андрей Ярмоленко. «Шахтер» отыгрался на 64-й минуте благодаря усилиям Элиаса.

Дело дошло до серии пенальти. И в ней решающий промах совершил Александр Караваев. Точнее, удар динамовца парировал голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык.

Дмитро: Ризнык гуд, сезон Шахтера полное дерьмо.

N∆z∆r: Хоть что-то хорошее за этот сезон.

Oleg Lotoshnykov: Пушич так радовался, видимо сказали что остается)))

Мор: Спасибо за Кубок но игры нет сезон провален, Пушич аут.

Maxim Goldun: С победой, но нам нужны большие изменения – это факт.

Максим Дегтярьов: 15 ЛЧ у Реала и 15 Кубков Украины у Шахтера не говорите, что не одинаково.

Богдан Тимчук: С Днем Рождения, ДК) Держите болезненный подарочек от нас)

Alex: Спасибо Пушичу за Кубок и до свидания. Второй такой сезон можно не выдержать. Опасно для здоровья.

Олександр: Молодцы ребята! Так держать. Будем болеть за вас в Лиге Европы в этом году. Спасибо вам за шахтерский характер, выдержку. Поздравляю от всего сердца всех, кто работал на эту Победу. Победа будет за Украиной! Слава Украине!

SilverFox: Меня больше смущает, что мы не умеем дожимать.