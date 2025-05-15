«Хоть что-то хорошее за сезон». Фаны – о победе Шахтера в Кубке Украины
«Горняки» в финальном матче победили киевское «Динамо»
В среду, 14 мая, в Житомире состоялся финал Кубка Украины сезона 2024/25. В битве за трофей сошлись донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».
«Динамо» открыло счет в конце первого тайма. Автором гола стал Андрей Ярмоленко. «Шахтер» отыгрался на 64-й минуте благодаря усилиям Элиаса.
Дело дошло до серии пенальти. И в ней решающий промах совершил Александр Караваев. Точнее, удар динамовца парировал голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык.
Дмитро: Ризнык гуд, сезон Шахтера полное дерьмо.
N∆z∆r: Хоть что-то хорошее за этот сезон.
Oleg Lotoshnykov: Пушич так радовался, видимо сказали что остается)))
Мор: Спасибо за Кубок но игры нет сезон провален, Пушич аут.
Maxim Goldun: С победой, но нам нужны большие изменения – это факт.
Максим Дегтярьов: 15 ЛЧ у Реала и 15 Кубков Украины у Шахтера не говорите, что не одинаково.
Богдан Тимчук: С Днем Рождения, ДК) Держите болезненный подарочек от нас)
Alex: Спасибо Пушичу за Кубок и до свидания. Второй такой сезон можно не выдержать. Опасно для здоровья.
Олександр: Молодцы ребята! Так держать. Будем болеть за вас в Лиге Европы в этом году. Спасибо вам за шахтерский характер, выдержку. Поздравляю от всего сердца всех, кто работал на эту Победу. Победа будет за Украиной! Слава Украине!
SilverFox: Меня больше смущает, что мы не умеем дожимать.
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