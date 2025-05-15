ЛЕОНЕНКО: «Фанаты кричали «Ярмола». Почему он не пошел разбираться c ними?»

14 мая состоялся финал Кубка Украины по футболу, в котором встретились донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Подопечные Марино Пушича одолели соперника в серии пенальти (6:5) после того, как основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

Бывший футболист «бело-синих» Виктор Леоненко оценил игру вингера Андрея Ярмоленко, который на 44-й минуте противостояния открыл счет:

– Давайте разберем голы и начнем с Ярмоленко.

– Сейчас начнут говорить, что Ярмоленко рано заканчивать. Это ему решать, но я бы на его месте уже давно стал спортивным директором, правда, зачем «Динамо» спортивный директор, если они никого не покупают? Ну, будет просто в кабинете сидеть, и все. Но это не мне решать, пусть Игорь Михайлович думает.

Давайте теперь гол разберем. Дубинчак здорово нашел Ярмоленко, рядом с ним никого не было, и он с семи метров спокойно расстрелял ворота. Там даже мой друг Андрей Андреевич Биба в 87 лет забил.

Также мне непонятно, почему Ярмоленко не побежал к фанатам разбираться, когда его меняли, а болельщики кричали «Ярмола, Ярмола!» Понятно, что они радовались его голу, но он не любит, когда его так называют, – сказал Леоненко.