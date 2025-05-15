Жирона и Цыганков сохранили прописку в Ла Лиге на следующий сезон

14 мая состоялся матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Леганес» и «Вильярреал». Хозяева потерпели разгромное поражение со счетом 0:3.

После завершения этого поединка стало известно, что «Жирона», в составе которой играют два украинских футболиста, официально обеспечила себе место в элитном дивизионе на следующий сезон.

На данный момент каталонский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице и отдалился от зоны вылета на семь баллов, которые невозможно отыграть за два тура.

В следующих поединках подопечные Мичела сыграют против «Реал Сосьедад» и мадридского «Атлетико». В составе «Жироны» выступают вингер Виктор Цыганков (25 матчей в лиге, 2 гола, 4 ассиста) и голкипер Владислав Крапивцов (сыграл один матч в Кубке Каталонии, где стал победителем).

Турнирная таблица испанской Ла Лиги