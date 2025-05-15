Жирона и Цыганков сохранили прописку в Ла Лиге на следующий сезон
Каталонский клуб оторвался от зоны вылета на семь баллов за два тура до завершения чемпионата
14 мая состоялся матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Леганес» и «Вильярреал». Хозяева потерпели разгромное поражение со счетом 0:3.
После завершения этого поединка стало известно, что «Жирона», в составе которой играют два украинских футболиста, официально обеспечила себе место в элитном дивизионе на следующий сезон.
На данный момент каталонский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице и отдалился от зоны вылета на семь баллов, которые невозможно отыграть за два тура.
В следующих поединках подопечные Мичела сыграют против «Реал Сосьедад» и мадридского «Атлетико». В составе «Жироны» выступают вингер Виктор Цыганков (25 матчей в лиге, 2 гола, 4 ассиста) и голкипер Владислав Крапивцов (сыграл один матч в Кубке Каталонии, где стал победителем).
Турнирная таблица испанской Ла Лиги
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|35
|26
|4
|5
|95 - 36
|82
|2
|Реал Мадрид
|36
|24
|6
|6
|74 - 38
|78
|3
|Атлетико Мадрид
|35
|20
|10
|5
|60 - 27
|70
|4
|Атлетик Бильбао
|35
|17
|13
|5
|51 - 26
|64
|5
|Вильярреал
|36
|18
|10
|8
|64 - 47
|64
|6
|Бетис
|35
|16
|10
|9
|53 - 43
|58
|7
|Сельта
|36
|15
|7
|14
|56 - 54
|52
|8
|Райо Вальекано
|35
|12
|11
|12
|37 - 42
|47
|9
|Мальорка
|36
|13
|8
|15
|34 - 42
|47
|10
|Осасуна
|35
|10
|15
|10
|43 - 51
|45
|11
|Валенсия
|36
|11
|12
|13
|43 - 52
|45
|12
|Реал Сосьедад
|36
|12
|7
|17
|32 - 42
|43
|13
|Жирона
|36
|11
|8
|17
|42 - 53
|41
|14
|Севилья
|36
|10
|11
|15
|40 - 49
|41
|15
|Хетафе
|35
|10
|9
|16
|31 - 34
|39
|16
|Эспаньол
|35
|10
|9
|16
|38 - 47
|39
|17
|Алавес
|36
|9
|11
|16
|36 - 47
|38
|18
|Леганес
|36
|7
|13
|16
|35 - 56
|34
|19
|Лас Пальмас
|36
|8
|8
|20
|40 - 58
|32
|20
|Вальядолид
|36
|4
|4
|28
|26 - 86
|16
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