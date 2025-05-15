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Испания
15 мая 2025, 10:47 |
327
0

Жирона и Цыганков сохранили прописку в Ла Лиге на следующий сезон

Каталонский клуб оторвался от зоны вылета на семь баллов за два тура до завершения чемпионата

15 мая 2025, 10:47 |
327
0
Жирона и Цыганков сохранили прописку в Ла Лиге на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

14 мая состоялся матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Леганес» и «Вильярреал». Хозяева потерпели разгромное поражение со счетом 0:3.

После завершения этого поединка стало известно, что «Жирона», в составе которой играют два украинских футболиста, официально обеспечила себе место в элитном дивизионе на следующий сезон.

На данный момент каталонский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице и отдалился от зоны вылета на семь баллов, которые невозможно отыграть за два тура.

В следующих поединках подопечные Мичела сыграют против «Реал Сосьедад» и мадридского «Атлетико». В составе «Жироны» выступают вингер Виктор Цыганков (25 матчей в лиге, 2 гола, 4 ассиста) и голкипер Владислав Крапивцов (сыграл один матч в Кубке Каталонии, где стал победителем).

Турнирная таблица испанской Ла Лиги

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 35 26 4 5 95 - 36 82
2 Реал Мадрид 36 24 6 6 74 - 38 78
3 Атлетико Мадрид 35 20 10 5 60 - 27 70
4 Атлетик Бильбао 35 17 13 5 51 - 26 64
5 Вильярреал 36 18 10 8 64 - 47 64
6 Бетис 35 16 10 9 53 - 43 58
7 Сельта 36 15 7 14 56 - 54 52
8 Райо Вальекано 35 12 11 12 37 - 42 47
9 Мальорка 36 13 8 15 34 - 42 47
10 Осасуна 35 10 15 10 43 - 51 45
11 Валенсия 36 11 12 13 43 - 52 45
12 Реал Сосьедад 36 12 7 17 32 - 42 43
13 Жирона 36 11 8 17 42 - 53 41
14 Севилья 36 10 11 15 40 - 49 41
15 Хетафе 35 10 9 16 31 - 34 39
16 Эспаньол 35 10 9 16 38 - 47 39
17 Алавес 36 9 11 16 36 - 47 38
18 Леганес 36 7 13 16 35 - 56 34
19 Лас Пальмас 36 8 8 20 40 - 58 32
20 Вальядолид 36 4 4 28 26 - 86 16
Полная таблица

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Леганес Вильярреал Жирона Виктор Цыганков Владислав Крапивцов
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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