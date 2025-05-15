Виктор ЛЕОНЕНКО: «Возможно, Шевченко заболел. Это странная ситуация»

Бывший футболист Виктор Леоненко назвал ситуацию, которая его больше всего удивила в финальном матче Кубка Украины, где донецких «Шахтер» обыграл киевское «Динамо».

– Вас что-то удивило в финале?

– Меня удивило, что на столь важном матче не было президента УАФ. Щелочного видел, Реброва видел, а Шевченко – нет. Возможно, заболел, но это странная ситуация, – сказал Виктор.

На игре очень много уважаемых гостей. В вип-ложе рядом с президентом житомирского «Полесья» Геннадием Буткевичем находился главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. А вот глава УАФ Андрея Шевченко игру не посетил.

Ранее сообщалось, что Виктор Леоненко дал совет Александру Шовковскому по поводу Владислава Ваната после финального матча.