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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Возможно, Шевченко заболел. Это странная ситуация»
Кубок Украины
15 мая 2025, 10:37 |
1874
3

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Возможно, Шевченко заболел. Это странная ситуация»

Виктор удивлен отсутствием главы УАФ на финальном матче Кубка Украины

15 мая 2025, 10:37 |
1874
3
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Возможно, Шевченко заболел. Это странная ситуация»
ФК Динамо Киев. Виктор Леоненко

Бывший футболист Виктор Леоненко назвал ситуацию, которая его больше всего удивила в финальном матче Кубка Украины, где донецких «Шахтер» обыграл киевское «Динамо».

– Вас что-то удивило в финале?

– Меня удивило, что на столь важном матче не было президента УАФ. Щелочного видел, Реброва видел, а Шевченко – нет. Возможно, заболел, но это странная ситуация, – сказал Виктор.

На игре очень много уважаемых гостей. В вип-ложе рядом с президентом житомирского «Полесья» Геннадием Буткевичем находился главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. А вот глава УАФ Андрея Шевченко игру не посетил.

Ранее сообщалось, что Виктор Леоненко дал совет Александру Шовковскому по поводу Владислава Ваната после финального матча.

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Виктор Леоненко Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Андрей Шевченко Олег Лужный Сергей Ребров
Олег Вахоцкий Источник
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Комментарии 3
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mini.f
Второй год подряд Андрюша игнорирует финал Кубка Украины. В прошлом году он тоже отсутствовал в Ровно на финале ( отдыхал вместе с семьей на каких-то тихоокеанских островах). И в этом году ситуация повторяется один к одному. Совпадение? Не думаю...  А может ОП  поставил не на ту лошадь, назначив на должность президента УАФ Андрюшу? По большому счету, толку от него на данный момент - никакого, полный ноль. Игнорирование финала Кубка страны - полное неуважение к турниру и ко всему отечественному футболу. Или есть какое-то другое мнение? 
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+2
protasov_lyopu_davai
да он не в Украине живет, вот это странная ситуация, когда резидент другого государства у нас директор по футболу
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+2
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