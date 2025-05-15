Виктор ЛЕОНЕНКО: «Возможно, Шевченко заболел. Это странная ситуация»
Виктор удивлен отсутствием главы УАФ на финальном матче Кубка Украины
Бывший футболист Виктор Леоненко назвал ситуацию, которая его больше всего удивила в финальном матче Кубка Украины, где донецких «Шахтер» обыграл киевское «Динамо».
– Вас что-то удивило в финале?
– Меня удивило, что на столь важном матче не было президента УАФ. Щелочного видел, Реброва видел, а Шевченко – нет. Возможно, заболел, но это странная ситуация, – сказал Виктор.
На игре очень много уважаемых гостей. В вип-ложе рядом с президентом житомирского «Полесья» Геннадием Буткевичем находился главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. А вот глава УАФ Андрея Шевченко игру не посетил.
Ранее сообщалось, что Виктор Леоненко дал совет Александру Шовковскому по поводу Владислава Ваната после финального матча.
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