Шапаренко дал пощечину игроку Шахтера. Судья решил никого не наказывать

14 мая в финальном матче Кубка Украины встретились донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Команды не сумели определить победителя в основное и дополнительное время (1:1), поэтому судьба противостояния решалась в серии пенальти, где точнее были подопечные Пушича (6:5).

На 20-й минуте матча защитник донецкого клуба Винисиус Тобиас нарушил правила против футболиста «Динамо» Николая Шапаренко. Полузащитник «бело-синих» поднялся на ноги после этого эпизода и решил прикоснуться ладонью к лицу соперника.

Тобиасу не понравились такой поступок оппонента и он начал сигнализировать арбитру, что Шапаренко ударил его по лицу. Рефери провел беседу с обоими игроками, но решил не наказывать их предупреждениями.

ФОТО. Николай Шапаренко дал пощечину защитнику Шахтера Винисиусу