Шапаренко дал пощечину игроку Шахтера. Судья решил никого не наказывать
Винисиусу не понравился поступок полузащитника «Динамо»
14 мая в финальном матче Кубка Украины встретились донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Команды не сумели определить победителя в основное и дополнительное время (1:1), поэтому судьба противостояния решалась в серии пенальти, где точнее были подопечные Пушича (6:5).
На 20-й минуте матча защитник донецкого клуба Винисиус Тобиас нарушил правила против футболиста «Динамо» Николая Шапаренко. Полузащитник «бело-синих» поднялся на ноги после этого эпизода и решил прикоснуться ладонью к лицу соперника.
Тобиасу не понравились такой поступок оппонента и он начал сигнализировать арбитру, что Шапаренко ударил его по лицу. Рефери провел беседу с обоими игроками, но решил не наказывать их предупреждениями.
ФОТО. Николай Шапаренко дал пощечину защитнику Шахтера Винисиусу
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