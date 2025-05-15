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  4. Шапаренко дал пощечину игроку Шахтера. Судья решил никого не наказывать
Кубок Украины
15 мая 2025, 10:15 |
1604
4

Шапаренко дал пощечину игроку Шахтера. Судья решил никого не наказывать

Винисиусу не понравился поступок полузащитника «Динамо»

15 мая 2025, 10:15 |
1604
4
Шапаренко дал пощечину игроку Шахтера. Судья решил никого не наказывать
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

14 мая в финальном матче Кубка Украины встретились донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Команды не сумели определить победителя в основное и дополнительное время (1:1), поэтому судьба противостояния решалась в серии пенальти, где точнее были подопечные Пушича (6:5).

На 20-й минуте матча защитник донецкого клуба Винисиус Тобиас нарушил правила против футболиста «Динамо» Николая Шапаренко. Полузащитник «бело-синих» поднялся на ноги после этого эпизода и решил прикоснуться ладонью к лицу соперника.

Тобиасу не понравились такой поступок оппонента и он начал сигнализировать арбитру, что Шапаренко ударил его по лицу. Рефери провел беседу с обоими игроками, но решил не наказывать их предупреждениями.

ФОТО. Николай Шапаренко дал пощечину защитнику Шахтера Винисиусу

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Винисиус Тобиас Николай Шапаренко
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 4
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Gargantua81
ну какая пощечина, ну зачем это?
напишите уже сразу, что Шапаренко изнасиловал Винисиуса Тобиаса.
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