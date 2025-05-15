Два клуба могут отказаться от участия в чемпионате Украины 2025/26

Два украинских клуба могут отказаться от участия в чемпионате Украины в следующем сезоне. Об этом сообщает сайт Sport Arena.

Полтавская «Ворскла-2» и «Горняк-Спорт» рассматривают вариант, при котором они не будут выступать во Второй лиге в сезоне 2025/26. О причинах такого решения на данный момент ничего неизвестно.

Вторая команды «Ворсклы» была создана с целью дать игровое время молодым игрокам, чтобы они могли легче приспособиться к взрослому футболу. В нынешнем сезоне команда занимает десятое, последнее, место в группе B Второй лиги Украины.

«Горняк-Спорт», который был создан в 1987 году, длительное время выступает в турнирах под эгидой Профессиональной футбольной лиги. Клуб побеждал во Второй лиге в сезоне 2013/14, а также брал бронзу в соревнованиях Первой лиги (2014/15).

На данный момент «Горняк-Спорт» набрал 25 баллов в группе B и занимает пятое место в турнирной таблице.