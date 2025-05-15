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  4. «Против Динамо всегда тяжело играть». Кауан Элиас – о первом голе за Шахтер
Кубок Украины
15 мая 2025, 09:14 |
257
0

«Против Динамо всегда тяжело играть». Кауан Элиас – о первом голе за Шахтер

Легионер донецкого «Шахтера» забил первый мяч в официальных поединках за клуб

15 мая 2025, 09:14 |
257
0
«Против Динамо всегда тяжело играть». Кауан Элиас – о первом голе за Шахтер
ФК Шахтер Донецк. Кауан Элиас

14 мая в финальном матче Кубка Украины встретились донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Команды не сумели определить победителя в основное и дополнительное время (1:1), поэтому судьба противостояния решалась в серии пенальти, где точнее были подопечные Пушича (6:5).

Автор единственного гола в составе «горняков» Кауан Элиас после финального свистка поделился своими эмоциями от победы в Кубке Украины. Бразильский легионер забил первый гол в футболке донецкого «Шахтера».

«Конечно, я очень счастлив. Это чувство, которое тяжело объяснить, я счастлив, что мы смогли завоевать этот трофей. Мой первый гол в любом случае был бы особенным для меня, а учитывая его ценность... Это тяжело передать словами.

Против этого соперника всегда тяжело играть. Мы держали в голове, что игра может перейти в серию пенальти. Хотели завершить матч как можно скорее, чтобы не доводить до таких нервов. Самое важное, что мы покидаем поле обладателями Кубка Украины.

Все титулы, которые мы выигрываем, посвящается нашим болельщикам. Это огромные эмоции для нас, будем продолжать в том же духе, чтобы радовать наших фанатов», – заявил Элиас.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Кауан Элиас
Николай Титюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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