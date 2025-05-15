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  4. «Ошибались все». Леоненко назвал худшего игрока в финале Кубка Украины
Кубок Украины
15 мая 2025, 11:41 |
1124
2

«Ошибались все». Леоненко назвал худшего игрока в финале Кубка Украины

Экс-футболист «Динамо» оценил игру Ваната, Судакова, Шапаренко и других

15 мая 2025, 11:41 |
1124
2
«Ошибались все». Леоненко назвал худшего игрока в финале Кубка Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

14 мая в финальном матче Кубка Украины встретились донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Команды не сумели определить победителя в основное и дополнительное время (1:1), поэтому судьба противостояния решалась в серии пенальти, где точнее были подопечные Пушича (6:5).

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко оценил это противостояние, а также назвал худшего игрока финала – отдельно выделил форварда «бело-синих» Владислава Ваната:

– Кто самый худший игрок матча?

– Ошибались все! Пропали Кабаев и Буяльский. Слабо сыграли Шапаренко и Судаков. Георгий ничего не показал. После такого «Наполи» может уже и не позвонить, а если «Шахтер» сам позвонит по телефону, то им скажут: «Извините, ребята, но вы не туда попали». Но самым плохим игроком матча я назову Ваната за его поведение, – считает Леоненко.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Виктор Леоненко Владислав Ванат
Николай Титюк Источник
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лугандон Караваєв
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Микола Гуцуляк
А що вчинив Ванат?
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