«Ошибались все». Леоненко назвал худшего игрока в финале Кубка Украины

14 мая в финальном матче Кубка Украины встретились донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Команды не сумели определить победителя в основное и дополнительное время (1:1), поэтому судьба противостояния решалась в серии пенальти, где точнее были подопечные Пушича (6:5).

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко оценил это противостояние, а также назвал худшего игрока финала – отдельно выделил форварда «бело-синих» Владислава Ваната:

– Кто самый худший игрок матча?

– Ошибались все! Пропали Кабаев и Буяльский. Слабо сыграли Шапаренко и Судаков. Георгий ничего не показал. После такого «Наполи» может уже и не позвонить, а если «Шахтер» сам позвонит по телефону, то им скажут: «Извините, ребята, но вы не туда попали». Но самым плохим игроком матча я назову Ваната за его поведение, – считает Леоненко.