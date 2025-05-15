«Ошибались все». Леоненко назвал худшего игрока в финале Кубка Украины
Экс-футболист «Динамо» оценил игру Ваната, Судакова, Шапаренко и других
14 мая в финальном матче Кубка Украины встретились донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Команды не сумели определить победителя в основное и дополнительное время (1:1), поэтому судьба противостояния решалась в серии пенальти, где точнее были подопечные Пушича (6:5).
Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко оценил это противостояние, а также назвал худшего игрока финала – отдельно выделил форварда «бело-синих» Владислава Ваната:
– Кто самый худший игрок матча?
– Ошибались все! Пропали Кабаев и Буяльский. Слабо сыграли Шапаренко и Судаков. Георгий ничего не показал. После такого «Наполи» может уже и не позвонить, а если «Шахтер» сам позвонит по телефону, то им скажут: «Извините, ребята, но вы не туда попали». Но самым плохим игроком матча я назову Ваната за его поведение, – считает Леоненко.
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