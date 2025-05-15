«Скоро увидим Славу Суркиса». Леоненко оценил игру Нещерета в финале Кубка

14 мая состоялся финальный матч Кубка Украины, в котором встретились донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Подопечные Марино Пушича одолели соперника в серии пенальти – 6:5 (основное время истекло со счетом 1:1).

После завершения этого противостояния бывший футболист киевского клуба Виктор Леоненко поделился эмоциями от результата, а также оценил игру голкипера Руслана Нещерета:

– Что-то вам понравилось в этом матче?

– Понравилось то, что команды здорово пробивали пенальти. Это было самое интересное в этой игре. Ну Элиас, конечно, это нечто. Такая пауза перед ударом, потом разбежался, останавливался. В театр его даже без экзамена возьмут! Пока Элиас выполнял свой номер, конечно, Нещерет не выдержал и раньше выбежал из ворот.

– Как вам вратарская игра?

– Как я и предполагал, думаю, скоро мы увидим в воротах «Динамо» Славика Суркиса. У Нещерета вообще не получается играть через пас, повезло, что Крыськив плохо остановил мяч, – считает Леоненко.