«Шахтеру повезло в серии пенальти» – Леоненко о финале Кубка Украины
Экс-игрок «Динамо» недоволен уровнем игры в решающем матче турнира
14 мая в финальном матче Кубка Украины встретились донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Команды не сумели определить победителя в основное и дополнительное время (1:1), поэтому судьба противостояния решалась в серии пенальти, где точнее были подопечные Пушича (6:5).
Экс-игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился впечатлениями после триумфа донецкой команды в решающем матче турнира:
– Виктор Евгеньевич, как вам игра?
– Полтора момента за 120 минут! Мне снова жаль наших болельщиков. Вот поэтому я и не смотрю чемпионат Украины. Сразу хочу задать вопрос Йожефу Сабо. Ну и где здесь бойня? Что-то в этом матче я ее не увидел. Лучше в таком случае не комментировать, чтобы потом в кустах не прятаться.
Также в этом матче было много дурацких, бессмысленных и необязательных фолов со стороны обеих команд. Смотришь и думаешь: там что, пятиклассники играют? Вот это самое неприятное.
Поздравлять с хорошей игрой некого. Обе команды ихрена не показали. «Шахтеру» просто повезло в серии пенальти. Я еще и не удивлюсь, если президент Ринат Ахметов простит Пушича и оставит его главным тренером команды, – недовольный Леоненко.
Следует отметить, что накануне финала известный украинский тренер Йожеф Сабо признался, что ожидает бойни от встречи грандов отечественного футбола.
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