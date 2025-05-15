«Шахтеру повезло в серии пенальти» – Леоненко о финале Кубка Украины

14 мая в финальном матче Кубка Украины встретились донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Команды не сумели определить победителя в основное и дополнительное время (1:1), поэтому судьба противостояния решалась в серии пенальти, где точнее были подопечные Пушича (6:5).

Экс-игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился впечатлениями после триумфа донецкой команды в решающем матче турнира:

– Виктор Евгеньевич, как вам игра?

– Полтора момента за 120 минут! Мне снова жаль наших болельщиков. Вот поэтому я и не смотрю чемпионат Украины. Сразу хочу задать вопрос Йожефу Сабо. Ну и где здесь бойня? Что-то в этом матче я ее не увидел. Лучше в таком случае не комментировать, чтобы потом в кустах не прятаться.

Также в этом матче было много дурацких, бессмысленных и необязательных фолов со стороны обеих команд. Смотришь и думаешь: там что, пятиклассники играют? Вот это самое неприятное.

Поздравлять с хорошей игрой некого. Обе команды ихрена не показали. «Шахтеру» просто повезло в серии пенальти. Я еще и не удивлюсь, если президент Ринат Ахметов простит Пушича и оставит его главным тренером команды, – недовольный Леоненко.

Следует отметить, что накануне финала известный украинский тренер Йожеф Сабо признался, что ожидает бойни от встречи грандов отечественного футбола.