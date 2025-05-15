Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Вот как и где отдыхают футболисты Ливерпуля после чемпионства
Другие новости
15 мая 2025, 02:41 |
124
0

ВИДЕО. Вот как и где отдыхают футболисты Ливерпуля после чемпионства

Футболисты Ливерпуля наслаждаются жизнью

15 мая 2025, 02:41 |
124
0
ВИДЕО. Вот как и где отдыхают футболисты Ливерпуля после чемпионства
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

Игроки «Ливерпуля» отправились праздновать чемпионство в Дубай, повторив путь главного тренера, который отдыхал на Ибице.

Болельщики заметили футболистов в отеле Atlantis The Royal и на яхте, среди них Вирджил ван Дейк, Алиссон и Диогу Жота.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Ливерпуль» досрочно выиграл Премьер-лигу — это 20-й титул клуба в истории.

Следующий матч команда проведёт 19 мая с «Брайтоном», а сезон завершит игрой с «Кристал Пэлас» 25 мая.

По теме:
ФОТО. Сногсшибательная блондинка обманула футболиста Наполи на миллионы
ФОТО. Ведущая Шахтер-TV впечатлила своим внешним видом на финале
ФОТО. Джорджина рассказала о романтическом ужине с Роналду
видео Ливерпуль lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Вирджил ван Дейк Алиссон Беккер Диогу Жота
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

15-й титул. Количество трофеев Шахтера и Динамо в Кубке и за всю историю
Футбол | 14 мая 2025, 22:40 30
15-й титул. Количество трофеев Шахтера и Динамо в Кубке и за всю историю
15-й титул. Количество трофеев Шахтера и Динамо в Кубке и за всю историю

Горняки в серии пенальти выиграли у динамовцев Кубок Украины 2024/25

Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
Футбол | 14 мая 2025, 11:07 2
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика

Бразильский футболист приобрел уже второй клуб

Милан – Болонья – 0:1. Финал Кубка Италии. Видео гола и обзор матча
Футбол | 15.05.2025, 01:29
Милан – Болонья – 0:1. Финал Кубка Италии. Видео гола и обзор матча
Милан – Болонья – 0:1. Финал Кубка Италии. Видео гола и обзор матча
Где смотреть онлайн финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
Футбол | 14.05.2025, 05:45
Где смотреть онлайн финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
Где смотреть онлайн финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
ФЬЮРИ – о реванше Усик – Дюбуа: «Он на вершине, будет бомбить, разбивать»
Бокс | 14.05.2025, 08:04
ФЬЮРИ – о реванше Усик – Дюбуа: «Он на вершине, будет бомбить, разбивать»
ФЬЮРИ – о реванше Усик – Дюбуа: «Он на вершине, будет бомбить, разбивать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
2.5 часа драмы. Известна возможная соперница Свитолиной в полуфинале Рима
2.5 часа драмы. Известна возможная соперница Свитолиной в полуфинале Рима
13.05.2025, 17:45 9
Теннис
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
14.05.2025, 10:30 2
Хоккей
ЧМ по хоккею. Битва Швеции и Финляндии, 7 шайб Чехии
ЧМ по хоккею. Битва Швеции и Финляндии, 7 шайб Чехии
13.05.2025, 03:25 1
Хоккей
Уже и немедленно. Алонсо хочет от Реала три трансфера после фиаско от Барсы
Уже и немедленно. Алонсо хочет от Реала три трансфера после фиаско от Барсы
14.05.2025, 08:58
Футбол
Ямаль и Рафинья больше не хотят играть с Левандовски. Нашли ему замену
Ямаль и Рафинья больше не хотят играть с Левандовски. Нашли ему замену
13.05.2025, 12:11 6
Футбол
Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
13.05.2025, 06:23 35
Футбол
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
13.05.2025, 19:09 2
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Звезда бокса? Он трус, постоянно убегает»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Звезда бокса? Он трус, постоянно убегает»
13.05.2025, 08:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем