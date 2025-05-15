ВИДЕО. Вот как и где отдыхают футболисты Ливерпуля после чемпионства

Игроки «Ливерпуля» отправились праздновать чемпионство в Дубай, повторив путь главного тренера, который отдыхал на Ибице.

Болельщики заметили футболистов в отеле Atlantis The Royal и на яхте, среди них Вирджил ван Дейк, Алиссон и Диогу Жота.

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«Ливерпуль» досрочно выиграл Премьер-лигу — это 20-й титул клуба в истории.

Следующий матч команда проведёт 19 мая с «Брайтоном», а сезон завершит игрой с «Кристал Пэлас» 25 мая.