ВИДЕО. Вот как и где отдыхают футболисты Ливерпуля после чемпионства
Футболисты Ливерпуля наслаждаются жизнью
Игроки «Ливерпуля» отправились праздновать чемпионство в Дубай, повторив путь главного тренера, который отдыхал на Ибице.
Болельщики заметили футболистов в отеле Atlantis The Royal и на яхте, среди них Вирджил ван Дейк, Алиссон и Диогу Жота.
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«Ливерпуль» досрочно выиграл Премьер-лигу — это 20-й титул клуба в истории.
Следующий матч команда проведёт 19 мая с «Брайтоном», а сезон завершит игрой с «Кристал Пэлас» 25 мая.
Liverpool team in Royal Atlantis, Dubai 📍 pic.twitter.com/6OG8YiLuEs— Joe McWilliam (@josephmcw8) May 13, 2025
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