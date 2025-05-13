Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот был замечен на Ибице – один из островов в Средиземном море.

Специалист решил отпраздновать чемпионство Английской Премьер-лиги, хотя до завершения текущего сезона осталось еще два матча в лиге.

Слот вместе с болельщиками зажег в одном из заведений Ибицы. Организаторы праздника даже включили песню группы Queen «We are the champions», чтобы поздравить наставника с победой.

ВИДЕО. Слот отметил чемпионство АПЛ на одном из испанских островов