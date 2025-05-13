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  4. ВИДЕО. Слот отметил чемпионство АПЛ на одном из испанских островов
Англия
13 мая 2025, 13:29 | Обновлено 13 мая 2025, 13:34
360
0

ВИДЕО. Слот отметил чемпионство АПЛ на одном из испанских островов

Футбольные фанаты заметили тренера «Ливерпуля» на Ибице

13 мая 2025, 13:29 | Обновлено 13 мая 2025, 13:34
360
0
ВИДЕО. Слот отметил чемпионство АПЛ на одном из испанских островов
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот был замечен на Ибице – один из островов в Средиземном море.

Специалист решил отпраздновать чемпионство Английской Премьер-лиги, хотя до завершения текущего сезона осталось еще два матча в лиге.

Слот вместе с болельщиками зажег в одном из заведений Ибицы. Организаторы праздника даже включили песню группы Queen «We are the champions», чтобы поздравить наставника с победой.

ВИДЕО. Слот отметил чемпионство АПЛ на одном из испанских островов

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арне Слот видео
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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