ВИДЕО. Слот отметил чемпионство АПЛ на одном из испанских островов
Футбольные фанаты заметили тренера «Ливерпуля» на Ибице
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот был замечен на Ибице – один из островов в Средиземном море.
Специалист решил отпраздновать чемпионство Английской Премьер-лиги, хотя до завершения текущего сезона осталось еще два матча в лиге.
Слот вместе с болельщиками зажег в одном из заведений Ибицы. Организаторы праздника даже включили песню группы Queen «We are the champions», чтобы поздравить наставника с победой.
ВИДЕО. Слот отметил чемпионство АПЛ на одном из испанских островов
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