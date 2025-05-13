«Улыбнитесь, чемпионы». Фанаты Ливерпуля поиздевались над Арсеналом
Болельщики «мерсисайдцев» принесли на «Энфилд» забавные баннеры
11 мая на стадионе «Энфилд» состоялся центральный матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал».
Хозяева уверенно вели в счёте после первого тайма с преимуществом в два мяча, однако гости смогли отыграться и вырвали ничью – 2:2.
Перед началом встречи операторы на трибунах заметили забавные баннеры от болельщиков «Ливерпуля», с помощью которых фанаты попытались поддеть «Арсенал» за вылет из Лиги чемпионов.
На одном из плакатов был изображён главный тренер «Арсенала» Микель Артета в образе подружки невесты.
«Всегда подружка невесты. Никогда не невеста», – гласила надпись на баннере.
Также один из фанатов принёс плакат с изображением капитана «Арсенала» Мартина Эдегора, который с фотоаппаратом обращается к победителям.
«Улыбнитесь, чемпионы», – было написано на баннере.
«Улыбнитесь, чемпионы». Фанаты Ливерпуля поиздевались над Арсеналом
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клубная служба безопасности житомирян давно наблюдала за тренерским штабом и скаутами клуба
Стивен Эй Смит сообщил, что Флойд Мейвезер обанкротился