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  4. «Улыбнитесь, чемпионы». Фанаты Ливерпуля поиздевались над Арсеналом
Англия
13 мая 2025, 12:34 |
453
0

«Улыбнитесь, чемпионы». Фанаты Ливерпуля поиздевались над Арсеналом

Болельщики «мерсисайдцев» принесли на «Энфилд» забавные баннеры

13 мая 2025, 12:34 |
453
0
«Улыбнитесь, чемпионы». Фанаты Ливерпуля поиздевались над Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine

11 мая на стадионе «Энфилд» состоялся центральный матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал».

Хозяева уверенно вели в счёте после первого тайма с преимуществом в два мяча, однако гости смогли отыграться и вырвали ничью – 2:2.

Перед началом встречи операторы на трибунах заметили забавные баннеры от болельщиков «Ливерпуля», с помощью которых фанаты попытались поддеть «Арсенал» за вылет из Лиги чемпионов.

На одном из плакатов был изображён главный тренер «Арсенала» Микель Артета в образе подружки невесты.

«Всегда подружка невесты. Никогда не невеста», – гласила надпись на баннере.

Также один из фанатов принёс плакат с изображением капитана «Арсенала» Мартина Эдегора, который с фотоаппаратом обращается к победителям.

«Улыбнитесь, чемпионы», – было написано на баннере.

«Улыбнитесь, чемпионы». Фанаты Ливерпуля поиздевались над Арсеналом

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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