ФОТО. Легенда мирового футбола прогорел в бизнесе. Потерял очень много
Стивен Джеррард неудачно инвестировал
Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард потерял более 320 тысяч фунтов, неудачно инвестировав в компанию «Angel Revive», которая продавала минеральную воду.
Джеррард вложил более 370 тысяч фунтов и стал владельцем 25% акций.
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Бизнес обанкротился, а долги компании составили 542 тысячи фунтов. Стивен смог вернуть только 50 тысяч.
Стивен Джеррард — легенда «Ливерпуля» и победитель Лиги чемпионов 2005 года.
После окончания карьеры игрока тренировал в Шотландии, Англии и Саудовской Аравии.
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