Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Легенда мирового футбола прогорел в бизнесе. Потерял очень много
Другие новости
13 мая 2025, 00:34 |
398
0

ФОТО. Легенда мирового футбола прогорел в бизнесе. Потерял очень много

Стивен Джеррард неудачно инвестировал

13 мая 2025, 00:34 |
398
0
ФОТО. Легенда мирового футбола прогорел в бизнесе. Потерял очень много
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард потерял более 320 тысяч фунтов, неудачно инвестировав в компанию «Angel Revive», которая продавала минеральную воду.

Джеррард вложил более 370 тысяч фунтов и стал владельцем 25% акций.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Бизнес обанкротился, а долги компании составили 542 тысячи фунтов. Стивен смог вернуть только 50 тысяч.

Стивен Джеррард — легенда «Ливерпуля» и победитель Лиги чемпионов 2005 года.

После окончания карьеры игрока тренировал в Шотландии, Англии и Саудовской Аравии.

По теме:
ФОТО. Сестра известного футболиста спаслась от пожара. Сейчас ей помогают
ФОТО. Девушка лидера Интера показала сносшибательную фигуру на Ибице
ФОТО. Жена Месси показала, как в их доме отметили День матери
фото lifestyle Стивен Джеррард Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Sportowe Fakty
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы
Бокс | 12 мая 2025, 02:15 3
Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы
Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы

Энтони сообщил, что его бой с Фьюри таки состоится

Полузащитник Вереса: «Нам нужно побыстрее прервать безголевую серию»
Футбол | 13 мая 2025, 00:43 0
Полузащитник Вереса: «Нам нужно побыстрее прервать безголевую серию»
Полузащитник Вереса: «Нам нужно побыстрее прервать безголевую серию»

Дмитрий Годя недоволен последними матчами ровенской команды

ФЬЮРИ: «Его бы оштрафовали на 10-15 миллионов долларов из-за Усика»
Бокс | 12.05.2025, 03:30
ФЬЮРИ: «Его бы оштрафовали на 10-15 миллионов долларов из-за Усика»
ФЬЮРИ: «Его бы оштрафовали на 10-15 миллионов долларов из-за Усика»
Костюк в борьбе уступила Соболенко и покинула престижный турнир в Риме
Теннис | 12.05.2025, 23:50
Костюк в борьбе уступила Соболенко и покинула престижный турнир в Риме
Костюк в борьбе уступила Соболенко и покинула престижный турнир в Риме
Ямаль и Педри умоляют Барселону не делать этот трансфер
Футбол | 12.05.2025, 01:57
Ямаль и Педри умоляют Барселону не делать этот трансфер
Ямаль и Педри умоляют Барселону не делать этот трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ДЮБУА: «Знаете, почему я толкнул Усика на битве взглядов?»
ДЮБУА: «Знаете, почему я толкнул Усика на битве взглядов?»
12.05.2025, 04:05 1
Бокс
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
12.05.2025, 07:45 10
Футбол
Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов
Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов
11.05.2025, 22:01 7
Футбол
«Сделали свое дело». Ротань разнес арбитров после игры с Карпатами в УПЛ
«Сделали свое дело». Ротань разнес арбитров после игры с Карпатами в УПЛ
11.05.2025, 22:21 29
Футбол
Есть опасения. Реал передумал продлевать контракт с Куртуа на два года
Есть опасения. Реал передумал продлевать контракт с Куртуа на два года
12.05.2025, 07:51 1
Футбол
У Ломаченко произошли изменения в семейном положении
У Ломаченко произошли изменения в семейном положении
12.05.2025, 08:21 3
Бокс
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
12.05.2025, 08:52 12
Футбол
Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
12.05.2025, 00:40 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем