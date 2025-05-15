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Кубок Украины
15 мая 2025, 00:39 | Обновлено 15 мая 2025, 00:45
81
0

РИЗНЫК: «Такой путь Шахтер прошел. Три матча по 120 минут, тяжелая работа»

Голкипер донецкого клуба поделился эмоциями после победы над Динамо в Кубке

15 мая 2025, 00:39 | Обновлено 15 мая 2025, 00:45
81
0
РИЗНЫК: «Такой путь Шахтер прошел. Три матча по 120 минут, тяжелая работа»
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

Голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык поделился эмоциями после победы над киевским «Динамо» (1:1, пен. 6:5) в финале Кубка Украины.

– Дмитрий, «Шахтер» завоевал 15-й трофей Кубка Украины. Безумный матч, нереальные эмоции. Расскажи, что ты прямо сейчас чувствуешь?

– Сейчас у меня нет эмоций, но я очень рад, что мы победили в этом финале. Этот Кубок нам был очень нужен в этом сезоне. Все ребята – молодцы. Я уже много раз говорил: после такого пути, который мы прошли к этому трофею – три матча по 120 минут, – это очень тяжелая работа. Все справились, и я всем благодарен. Особенно нашим вторым половинкам, детям, которые нас поддерживали перед матчем. Эта победа – для них.

– Что это достижение значит лично для тебя и для команды?

– Для команды это действительно трофей. Такой клуб, как «Шахтер», должен побеждать. И сегодня, можно сказать, удача была на нашей стороне.

– Вы очень душевно праздновали победу с фанатами. Расскажи немного больше об этом.

– Конечно, хотелось порадовать наших фанатов, подарить им эмоции после такого тяжелого сезона и, так сказать, вдохнуть жизнь в этот трофей.

– Что хочешь сказать украинцам, которые болели за «Шахтер»?

– Всем спасибо! Поздравляем с победой, с выигранным Кубком! Мы всех вас очень любим!

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Дмитрий Ризнык
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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