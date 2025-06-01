РОНАЛДИНЬО: «Он невероятный талант и станет обладателем Золотого мяча»

Легенда «Барселоны» Роналдиньо назвал следующего обладателя Золотого мяча 2025 года. Бразилец выделил вундеркинда «Барсы» Ламина Ямаля.

«Ямаль – невероятный талант. Мне нравится наблюдать за ним, потому что он изобретательный игрок. Если он будет продолжать упорно работать, то станет большой звездой. Ямаль будет следующим обладателем «Золотого мяча», это точно», – сказал Роналдиньо.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.