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  4. РОНАЛДИНЬО: «Он невероятный талант и станет обладателем Золотого мяча»
Испания
01 июня 2025, 01:02 |
597
0

РОНАЛДИНЬО: «Он невероятный талант и станет обладателем Золотого мяча»

Легенда «Барселоны» – о Ламине Ямале

01 июня 2025, 01:02 |
597
0
РОНАЛДИНЬО: «Он невероятный талант и станет обладателем Золотого мяча»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдиньо

Легенда «Барселоны» Роналдиньо назвал следующего обладателя Золотого мяча 2025 года. Бразилец выделил вундеркинда «Барсы» Ламина Ямаля.

«Ямаль – невероятный талант. Мне нравится наблюдать за ним, потому что он изобретательный игрок. Если он будет продолжать упорно работать, то станет большой звездой. Ямаль будет следующим обладателем «Золотого мяча», это точно», – сказал Роналдиньо.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Роналдиньо Барселона Ламин Ямаль Золотой мяч
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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