Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист не феномен»
Именитый тренер – о Ламине Ямале
Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался о лидере «Барселоны» и сборной Испании по футболу 17-летнем вундеркинде Ламине Ямале.
«Ламин Ямаль это не Лионель Месси и не Диего Марадона. Ямаль не феномен. Избранных очень мало. Великие игроки – это другое дело. В голосовании за Золотой мяч 2025 года я бы сейчас проголосовал за Ламина», – сказал Фабио Капелло.
Ранее титулованный итальянский тренер Фабио Капелло критически отозвался о главном тренере «Манчестер Сити» Пепе Гвардиоле.
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