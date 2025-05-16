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  4. Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист не феномен»
Испания
16 мая 2025, 03:30 |
164
0

Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист не феномен»

Именитый тренер – о Ламине Ямале

16 мая 2025, 03:30 |
164
0
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист не феномен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Капелло

Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался о лидере «Барселоны» и сборной Испании по футболу 17-летнем вундеркинде Ламине Ямале.

«Ламин Ямаль это не Лионель Месси и не Диего Марадона. Ямаль не феномен. Избранных очень мало. Великие игроки – это другое дело. В голосовании за Золотой мяч 2025 года я бы сейчас проголосовал за Ламина», – сказал Фабио Капелло.

Ранее титулованный итальянский тренер Фабио Капелло критически отозвался о главном тренере «Манчестер Сити» Пепе Гвардиоле.

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Фабио Капелло Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Ламин Ямаль Золотой мяч
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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