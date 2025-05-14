Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло назвал игрока, за которого будет голосовать на «Золотом мяче»:

«Золотой мяч»? Я отдаю свой голос Ламину Ямалу».

Фабио Капелло завершил тренерскую карьеру в 2018 году. Последним его клубом был китайский «Цзянсу Сунин». В трех стартовых турах сезона 2018/19 команда потерпела 2 поражения, после чего коуч объявил о том, что завершает карьеру.

В текущем сезоне Ламин Ямаль провел 52 матча на клубном уровне во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 20 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что президент Бразилии прокомментировал назначение Анчелотти.