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  4. Легендарный итальянский тренер сказал, за кого проголосует на Золотом мяче
Италия
14 мая 2025, 13:33 |
402
0

Легендарный итальянский тренер сказал, за кого проголосует на Золотом мяче

Фабио Капелло отдает предпочтение Ламину Ямалю

14 мая 2025, 13:33 |
402
0
Легендарный итальянский тренер сказал, за кого проголосует на Золотом мяче
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Капелло

Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло назвал игрока, за которого будет голосовать на «Золотом мяче»:

«Золотой мяч»? Я отдаю свой голос Ламину Ямалу».

Фабио Капелло завершил тренерскую карьеру в 2018 году. Последним его клубом был китайский «Цзянсу Сунин». В трех стартовых турах сезона 2018/19 команда потерпела 2 поражения, после чего коуч объявил о том, что завершает карьеру.

В текущем сезоне Ламин Ямаль провел 52 матча на клубном уровне во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 20 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что президент Бразилии прокомментировал назначение Анчелотти.

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Фабио Капелло Ламин Ямаль Золотой мяч Барселона
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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