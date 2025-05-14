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  4. «Далеки от того уровня». Президент Бразилии – про назначение Анчелотти
Бразилия
14 мая 2025, 12:56 |
406
0

«Далеки от того уровня». Президент Бразилии – про назначение Анчелотти

Луис Инасиу Лула да Сильва высоко оценил Карло Анчелотти

14 мая 2025, 12:56 |
406
0
«Далеки от того уровня». Президент Бразилии – про назначение Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Президент Луис Инасио Лула да Силва прокомментировал назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии:

«Если проанализировать биографию Анчелотти, то он - великий тренер. Он был хорошим игроком и хорошим тренером. Но проблема в Бразилии, я думаю, в том, что мы переживаем нехватку игроков. Это не похоже на то, что было раньше. Если сравнивать нынешний состав с 1958, 1962, 1970, 1982, 1986, 2002 и 2006 годами, то этот состав слабее. Достаточно вспомнить наши линии атаки в 2002 и 2006 годах, чтобы понять, что мы еще очень далеки от того уровня.

Возможно, наша проблема более структурная, более организационная, чтобы у нас была хорошая сборная. Я думаю, что очень сложно собрать игроков за 15 дней до игры, тренера за два дня до игры, выставить команду и думать, что ты выиграешь, когда все так много готовятся».

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти хочет видеть в своем тренерском штабе обладателя «Золотого мяча».

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Анчелотти хочет видеть в своем тренерском штабе обладателя Золотого мяча
Луис Инасио Лула да Силва Карло Анчелотти назначение тренера сборная Бразилии по футболу
Даниил Кирияка Источник: O Globo
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