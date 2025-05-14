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  4. Анчелотти хочет видеть в своем тренерском штабе обладателя Золотого мяча
Бразилия
14 мая 2025, 10:24 |
830
0

Анчелотти хочет видеть в своем тренерском штабе обладателя Золотого мяча

Итальянский коуч намерен работать вместе с Кака

14 мая 2025, 10:24 |
830
0
Анчелотти хочет видеть в своем тренерском штабе обладателя Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Итальянский коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти, который летом начнет работать со сборной Бразилии, намерен видеть в своем тренерском штабе Кака, сообщает CNN Brazil.

По информации источника, 65-летний коуч хочет, что бы 43-летний бразилец стал одним из его ассистентов. Итальянец уже связался яс ним.

Кака стал обладателем «Золотого мяча» в 2007 году. В тот год он привел свою команду к победе в Лиге чемпионов, которая стала крайней для клуба. Примечательно, что тренировал ту команду как раз Карло Анчелотти.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» шокирован последним поступком Анчелотти.

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Даниил Кирияка Источник: CNN Brasil
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