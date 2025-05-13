Мыслями в Бразилии. Реал шокирован последним поступком Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии после завершения текущего сезона испанской Ла Лиги.

Руководство «сливочных» определилось с новым наставником – в Мадрид приедет известный испанский специалист Хаби Алонсо, который работал в немецком «Байере».

Сообщается, что в тот день, когда официально объявили о назначении Анчелотти на новую должность, в «Реале» была запланированная тренировка перед матчем чемпионата. Карло отменил все занятия, чем вызвал шок и недовольство среди игроков и боссов мадридского клуба.

Причина такого решения со стороны итальянского тренера неизвестна, но такой поступок не понравился представителям «Реала». 14 мая «сливочные» проведут матч 36-го тура против «Мальорки» и в случае поражения потеряют даже математические шансы на чемпионство.