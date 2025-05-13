Мыслями в Бразилии. Реал шокирован последним поступком Анчелотти
Наставник мадридского клуба отменил тренировку, когда узнал об официальном назначении
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии после завершения текущего сезона испанской Ла Лиги.
Руководство «сливочных» определилось с новым наставником – в Мадрид приедет известный испанский специалист Хаби Алонсо, который работал в немецком «Байере».
Сообщается, что в тот день, когда официально объявили о назначении Анчелотти на новую должность, в «Реале» была запланированная тренировка перед матчем чемпионата. Карло отменил все занятия, чем вызвал шок и недовольство среди игроков и боссов мадридского клуба.
Причина такого решения со стороны итальянского тренера неизвестна, но такой поступок не понравился представителям «Реала». 14 мая «сливочные» проведут матч 36-го тура против «Мальорки» и в случае поражения потеряют даже математические шансы на чемпионство.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Полузащитник продолжит карьеру в Наполи
Стартует турнир в элитном дивизионе