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Испания
13 мая 2025, 21:41 | Обновлено 13 мая 2025, 22:04
2894
0

Мыслями в Бразилии. Реал шокирован последним поступком Анчелотти

Наставник мадридского клуба отменил тренировку, когда узнал об официальном назначении

13 мая 2025, 21:41 | Обновлено 13 мая 2025, 22:04
2894
0
Мыслями в Бразилии. Реал шокирован последним поступком Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии после завершения текущего сезона испанской Ла Лиги.

Руководство «сливочных» определилось с новым наставником – в Мадрид приедет известный испанский специалист Хаби Алонсо, который работал в немецком «Байере».

Сообщается, что в тот день, когда официально объявили о назначении Анчелотти на новую должность, в «Реале» была запланированная тренировка перед матчем чемпионата. Карло отменил все занятия, чем вызвал шок и недовольство среди игроков и боссов мадридского клуба.

Причина такого решения со стороны итальянского тренера неизвестна, но такой поступок не понравился представителям «Реала». 14 мая «сливочные» проведут матч 36-го тура против «Мальорки» и в случае поражения потеряют даже математические шансы на чемпионство.

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Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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