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  4. Анчелотти принял важное решение по Неймару в сборной Бразилии
Бразилия
14 мая 2025, 23:25 | Обновлено 14 мая 2025, 23:56
849
0

Анчелотти принял важное решение по Неймару в сборной Бразилии

Итальянский коуч рассчитывает на бразильца

14 мая 2025, 23:25 | Обновлено 14 мая 2025, 23:56
849
0
Анчелотти принял важное решение по Неймару в сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Итальянский коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти, который летом возглавит сборную Бразилии, принял важное решение по 3 бразильским игрокам, сообщает GOAL.

По информации источника, 65-летний специалист на летние матчи вызовет Неймара, Каземиро и Антони.

Что касается Неймара, то он провел с ним разговор. Вингер останется ключевым игроком сборной.

Карло Анчелотти дебютирует у руля сборной Бразилии 6 июня в матче с Эквадором.

Ранее сообщалось о том, что президент Бразилии прокомментировал назначение Анчелотти.

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Даниил Кирияка Источник: Goal.com
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