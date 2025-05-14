Анчелотти принял важное решение по Неймару в сборной Бразилии

Итальянский коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти, который летом возглавит сборную Бразилии, принял важное решение по 3 бразильским игрокам, сообщает GOAL.

По информации источника, 65-летний специалист на летние матчи вызовет Неймара, Каземиро и Антони.

Что касается Неймара, то он провел с ним разговор. Вингер останется ключевым игроком сборной.

Карло Анчелотти дебютирует у руля сборной Бразилии 6 июня в матче с Эквадором.

Ранее сообщалось о том, что президент Бразилии прокомментировал назначение Анчелотти.