Бразилия14 мая 2025, 23:25 | Обновлено 14 мая 2025, 23:56
849
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Анчелотти принял важное решение по Неймару в сборной Бразилии
Итальянский коуч рассчитывает на бразильца
14 мая 2025, 23:25 | Обновлено 14 мая 2025, 23:56
849
0
Итальянский коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти, который летом возглавит сборную Бразилии, принял важное решение по 3 бразильским игрокам, сообщает GOAL.
По информации источника, 65-летний специалист на летние матчи вызовет Неймара, Каземиро и Антони.
Что касается Неймара, то он провел с ним разговор. Вингер останется ключевым игроком сборной.
Карло Анчелотти дебютирует у руля сборной Бразилии 6 июня в матче с Эквадором.
Ранее сообщалось о том, что президент Бразилии прокомментировал назначение Анчелотти.
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