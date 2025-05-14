ЯРМОЛЕНКО: «Вся скамейка запасных старалась подсказывать. Это эмоции»

Полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко во время послематчевой пресс-конференции прокомментировал финал Кубка Украины:

Автор первого забитого мяча в финальном матче «Шахтер» – «Динамо» (1:1, пен. 6:5) ответил на вопросы:

– Как вы относитесь к тому, что с следующего сезона в матчах Кубка Украины не будет дополнительного времени, а в случае ничьей в основное – сразу серия пенальти?

– Не знаю, как на начальных стадиях, но в финале, мне кажется, лучше играть дополнительные экстра-таймы.

– Понравилось ли вам качество газона на стадионе в Житомире?

– Да, отличное поле. Нужно поблагодарить людей, которые за ним ухаживают. Было приятно на нем играть.

– Что вы подсказывали партнерам с лавки запасных, когда вас заменили? Показалось, вы вели себя довольно эмоционально.

– Не только я, вся скамейка старалась подсказывать, это эмоции. Я игрок, а не главный тренер.

– Как можете прокомментировать сегодняшнее судейство?

– По-моему, нормальное. Грубых ошибок я не заметил.