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Украина. Премьер лига
14 мая 2025, 22:59 | Обновлено 14 мая 2025, 23:06
1117
0

ЯРМОЛЕНКО: «Вся скамейка запасных старалась подсказывать. Это эмоции»

Хавбек Динамо стал автором гола в финале Кубка Украины против Шахтера

14 мая 2025, 22:59 | Обновлено 14 мая 2025, 23:06
1117
0
ЯРМОЛЕНКО: «Вся скамейка запасных старалась подсказывать. Это эмоции»
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко (слева)

Полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко во время послематчевой пресс-конференции прокомментировал финал Кубка Украины:

Автор первого забитого мяча в финальном матче «Шахтер» – «Динамо» (1:1, пен. 6:5) ответил на вопросы:

– Как вы относитесь к тому, что с следующего сезона в матчах Кубка Украины не будет дополнительного времени, а в случае ничьей в основное – сразу серия пенальти?

– Не знаю, как на начальных стадиях, но в финале, мне кажется, лучше играть дополнительные экстра-таймы.

– Понравилось ли вам качество газона на стадионе в Житомире?

– Да, отличное поле. Нужно поблагодарить людей, которые за ним ухаживают. Было приятно на нем играть.

– Что вы подсказывали партнерам с лавки запасных, когда вас заменили? Показалось, вы вели себя довольно эмоционально.

– Не только я, вся скамейка старалась подсказывать, это эмоции. Я игрок, а не главный тренер.

– Как можете прокомментировать сегодняшнее судейство?

– По-моему, нормальное. Грубых ошибок я не заметил.

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Андрей Ярмоленко пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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