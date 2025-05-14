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Кубок Украины
14 мая 2025, 22:31 | Обновлено 14 мая 2025, 23:11
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0

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «В финале лучше играть именно 120 минут»

Ветеран «Динамо» был безэмоционален

14 мая 2025, 22:31 | Обновлено 14 мая 2025, 23:11
1018
0
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «В финале лучше играть именно 120 минут»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрій Ярмоленко

Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился эмоциями после поражения в финальном матче Кубка Украины, где «бело-синие» уступили донецкому «Шахтеру» в серии пенальти.

– Говорят, что это последний Кубок, который проводится с дополнительным временем. Как вы оцениваете такую ​​перспективу, что в следующем сезоне может не быть дополнительного времени, сразу серия пенальти после основного?

– Не знаю, как на начальных стадиях, но мне кажется, что именно в финале лучше 120 минут играть.

– Вам поле понравилось в Житомире?

– Да, классное поле. Надо поблагодарить, наверное, людей, которые следят за ним. Поле супер было приятно играть на нем.

– На последних минутах вы выглядели уже не только как футболист, но и как тренер – стояли у линии, подсказывали своим ребятам. Это возможность еще раз проявить эмоции, хотели ли вы подзарядить ребят?

– Да нет, просто эмоции. Не только я, а вся скамейка запасных пыталась подсказывать.

– Как вам сегодняшнее судейство?

– Наверное, нормально. Каких-то грубых ошибок я не увидел, – сказал Ярмоленко.

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Андрей Ярмоленко
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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