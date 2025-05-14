Вечером 14 мая на Сантьяго Бернабеу пройдет матч 36-го тура Ла Лиги.

Реал Мадрид на домашней арене принимает Мальорку. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

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Реал имеет 75 очков и ведет борьбу за чемпионство, хотя догнать Барселону (82 пункта) за три тура маловероятно.

Ворота галактикос будет защищать бельгиец Тибо Куртуа. Украинец Андрей Лунин – вне заявки Реала из-за травмы.

Кто в воротах? Назван стартовый состав Реала на матч с Мальоркой