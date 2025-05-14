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  4. Судаков заговорил об уходе из Шахтера после триумфа в Кубке Украины
Кубок Украины
14 мая 2025, 22:14 |
1535
0

Судаков заговорил об уходе из Шахтера после триумфа в Кубке Украины

Георгий интересно ответил на вопрос о своем будущем

14 мая 2025, 22:14 |
1535
0
Судаков заговорил об уходе из Шахтера после триумфа в Кубке Украины
ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

Лидер донецкого «Шахтера» Георгий Судаков лаконично ответил на вопрос о своем будущем после триумфа «Шахтера» в Кубке Украины.

– Это последний добытый трофей в Украине для Георгия Судакова?

– Я думаю, что мы в ближайшем будущем об этом узнаем.

– Потом будет Серия А?

– Все возможно, – сказал Судаков.

Отмечается, что «Наполи» уже подготовил для украинца контракт сроком на 5 лет с зарплатой в размере 2 млн евро за сезон. Видеть Георгия в своей команде хочет лично главный тренер неаполитанцев Антонио Конте.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A Серия A Наполи
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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