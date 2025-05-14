Кубок Украины14 мая 2025, 22:14 |
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Судаков заговорил об уходе из Шахтера после триумфа в Кубке Украины
Георгий интересно ответил на вопрос о своем будущем
14 мая 2025, 22:14 |
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Лидер донецкого «Шахтера» Георгий Судаков лаконично ответил на вопрос о своем будущем после триумфа «Шахтера» в Кубке Украины.
– Это последний добытый трофей в Украине для Георгия Судакова?
– Я думаю, что мы в ближайшем будущем об этом узнаем.
– Потом будет Серия А?
– Все возможно, – сказал Судаков.
Отмечается, что «Наполи» уже подготовил для украинца контракт сроком на 5 лет с зарплатой в размере 2 млн евро за сезон. Видеть Георгия в своей команде хочет лично главный тренер неаполитанцев Антонио Конте.
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