Судаков заговорил об уходе из Шахтера после триумфа в Кубке Украины

Лидер донецкого «Шахтера» Георгий Судаков лаконично ответил на вопрос о своем будущем после триумфа «Шахтера» в Кубке Украины.

– Это последний добытый трофей в Украине для Георгия Судакова?

– Я думаю, что мы в ближайшем будущем об этом узнаем.

– Потом будет Серия А?

– Все возможно, – сказал Судаков.

Отмечается, что «Наполи» уже подготовил для украинца контракт сроком на 5 лет с зарплатой в размере 2 млн евро за сезон. Видеть Георгия в своей команде хочет лично главный тренер неаполитанцев Антонио Конте.