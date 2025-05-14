Дмитрий РИЗНЫК: «Эмоций нет. Это очень трудный путь для Шахтера»

Голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык поделился эмоциями после финального матча Кубка Украины против киевского «Динамо» со счетом 1:1 (6:5 – по пен.)

Эмоций вообще нет. Мы прошли такой путь в этом Кубке – по 120 минут 3 матча. Это очень трудный путь для нас. Но ребята молодцы все. Вся команда, все работники. Это наша всеобщая победа, поэтому все молодцы.

– Трудный сегодня матч выдался?

– Конечно. Это кубковый матч, финал, все выкладываются на 100 процентов. Сегодня удача на нашей стороне.

– Что важнее для «Шахтера» – выиграть Кубок Украины или переместиться из Лиги конференций в Лигу Европы?

– Для «Шахтера» хорошо – и выигрывать Кубок, и выигрывать чемпионство, и играть в Лиге чемпионов. У нас только максимальные цели, поэтому мы будем шаг за шагом двигаться и не опускать планку.

– Задолжали болельщикам, да?

– Конечно. Спасибо всем болельщикам, которые болели. Благодарю наших жен, которые записывали видео. Мы все своих жен очень любим, поэтому эта победа – также и для них, – сказал Ризнык.