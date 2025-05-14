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  4. Дмитрий РИЗНЫК: «Эмоций нет. Это очень трудный путь для Шахтера»
Кубок Украины
14 мая 2025, 21:51 |
427
5

Дмитрий РИЗНЫК: «Эмоций нет. Это очень трудный путь для Шахтера»

Голкипер «горняков» доволен игрой своих одноклубников против «Динамо»

14 мая 2025, 21:51 |
427
5
Дмитрий РИЗНЫК: «Эмоций нет. Это очень трудный путь для Шахтера»
ФК Шахтер Донецк. Дмитрий Ризнык

Голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык поделился эмоциями после финального матча Кубка Украины против киевского «Динамо» со счетом 1:1 (6:5 – по пен.)

Эмоций вообще нет. Мы прошли такой путь в этом Кубке – по 120 минут 3 матча. Это очень трудный путь для нас. Но ребята молодцы все. Вся команда, все работники. Это наша всеобщая победа, поэтому все молодцы.

– Трудный сегодня матч выдался?

– Конечно. Это кубковый матч, финал, все выкладываются на 100 процентов. Сегодня удача на нашей стороне.

– Что важнее для «Шахтера» – выиграть Кубок Украины или переместиться из Лиги конференций в Лигу Европы?

– Для «Шахтера» хорошо – и выигрывать Кубок, и выигрывать чемпионство, и играть в Лиге чемпионов. У нас только максимальные цели, поэтому мы будем шаг за шагом двигаться и не опускать планку.

– Задолжали болельщикам, да?

– Конечно. Спасибо всем болельщикам, которые болели. Благодарю наших жен, которые записывали видео. Мы все своих жен очень любим, поэтому эта победа – также и для них, – сказал Ризнык.

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Дмитрий Ризнык Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 5
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Футболіст 123
Різник так круто відбив м'яч і привів Шахтар до перемоги у Кубку. Браво тобі!
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0
Oleksandr
Браво Дмитро! Найкращий воротар, найкращого клубу України 🔥🔥🔥
Нагадаю, що ФК ОПЗЖ не може обіграти Шахтар із квітня 2021 😅
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-3
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