Дмитрий РИЗНЫК: «Эмоций нет. Это очень трудный путь для Шахтера»
Голкипер «горняков» доволен игрой своих одноклубников против «Динамо»
Голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык поделился эмоциями после финального матча Кубка Украины против киевского «Динамо» со счетом 1:1 (6:5 – по пен.)
Эмоций вообще нет. Мы прошли такой путь в этом Кубке – по 120 минут 3 матча. Это очень трудный путь для нас. Но ребята молодцы все. Вся команда, все работники. Это наша всеобщая победа, поэтому все молодцы.
– Трудный сегодня матч выдался?
– Конечно. Это кубковый матч, финал, все выкладываются на 100 процентов. Сегодня удача на нашей стороне.
– Что важнее для «Шахтера» – выиграть Кубок Украины или переместиться из Лиги конференций в Лигу Европы?
– Для «Шахтера» хорошо – и выигрывать Кубок, и выигрывать чемпионство, и играть в Лиге чемпионов. У нас только максимальные цели, поэтому мы будем шаг за шагом двигаться и не опускать планку.
– Задолжали болельщикам, да?
– Конечно. Спасибо всем болельщикам, которые болели. Благодарю наших жен, которые записывали видео. Мы все своих жен очень любим, поэтому эта победа – также и для них, – сказал Ризнык.
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